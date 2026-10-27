Logo

Pronađeno beživotno tijelo u Grabovici kod Jablanice, policija na terenu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
27.10.2026 17:41

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Tijelo nepoznate osobe pronađeno je danas u Grabovici kod Jablanice.

Na mjestu događaja su policijski službenici i Hitna medicinska pomoć, a identitet lica još nije utvrđen, prenose federalni mediji.

Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš rekla je da policija vrši uviđaj i službene radnje s ciljem utvrđivanja identiteta.

Ona je dodala da će više informacija biti poznato kada se završi uviđaj.

Podijeli:

Tagovi :

Jablanica

pronađeno tijelo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Sin osumnjičen za ubistvo majke u Sarajevu

4 h

2
Суд БиХ одредио привремени притвор Мевлиду Јашаревићу

Hronika

Sud BiH odredio privremeni pritvor Mevlidu Jašareviću

5 h

2
Пронађено тијело жене, сумња се на убиство

Hronika

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na ubistvo

5 h

3
Кладионица апарати

Hronika

Rusi uhapšeni u Banjaluci: Namještali dobitne kombinacije na kockarskim aparatima

7 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

25

Poznat datum drugog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj

20

19

Grad Tuzla ne dozvoljava Gimnaziji „Meša Selimović“ da postane vlasnik zgrade i zemljišta

20

14

Otkrivena nova žrtva serijskog ubice Teda Bandija

20

10

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 85. kolu

20

05

Barselona kažnjena sa 602 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima