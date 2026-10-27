Pronađeno beživotno tijelo u Grabovici kod Jablanice, policija na terenu

Komentari:0
Tijelo nepoznate osobe pronađeno je danas u Grabovici kod Jablanice.
Na mjestu događaja su policijski službenici i Hitna medicinska pomoć, a identitet lica još nije utvrđen, prenose federalni mediji.
Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš rekla je da policija vrši uviđaj i službene radnje s ciljem utvrđivanja identiteta.
Ona je dodala da će više informacija biti poznato kada se završi uviđaj.
Najnovije
Najčitanije
20
25
20
19
20
14
20
10
20
05
Trenutno na programu