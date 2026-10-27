Netanjahu: Uhvaćeni su s omotnicama punim novca, pokušavaju ukrasti izbore

Na današnjim izborima u Izraelu zabilježena je rekordna izlaznost birača, dok su se Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot međusobno optuživali za prljave političke trikove.

Prema podacima Centralne izborne komisije, do 16 časova po lokalnom vremenu (15 časova po srednjoevropskom vremenu) glasalo je 55,7 odsto birača, što je osam procentnih poena više nego u isto vrijeme na izborima 2022. godine. Riječ je o najvećoj izlaznosti do tog časa otkako je 1973. godine počelo bilježenje izlaznosti po časovima. Glasalo je više od četiri miliona ljudi.

„Oborili smo sve rekorde koje vodi Centralna izborna komisija. Od 1973. godine nije zabilježena ovakva izlaznost birača na nacionalnom nivou“, potvrdio je Din Livne, vršilac dužnosti generalnog direktora komisije.

Dok su birači izlazili na birališta, Netanjahu je optužio arapske stranke da pokušavaju da ukradu izbore, nakon izvještaja da su osobe s kovertama punim novca navodno pokušavale da podmićuju birače. Izraelski premijer poručio je da su na jugu zemlje uhapšena tri visoka funkcionera stranke Raam, kod kojih su pronađene koverte pune novca.

Policija: Uhapšeni su prije dolaska na biračka mjesta

Izraelska policija potvrdila je da su u Negevu privedena tri lokalna stanovnika zbog sumnje da su dijelili novac u kovertama s oznakama stranke Raam, ali je naglasila da nije utvrđeno da je riječ o stranačkim funkcionerima.

Raam je odbacio tvrdnje o sistemskim nepravilnostima, poručivši da je riječ o lokalnom slučaju koji nije povezan sa strankom. Na konferenciji za novinare Livne je taj „neuobičajeni“ incident nazvao „lokalizovanim slučajem“.

„Policija je još prije nego što su ljudi stigli na biračka mjesta uhvatila osobe koje su htjele da podmićuju birače“, napomenuo je.

Predizborna kampanja Netanjahua i njegove stranke Likud uključivala je upozoravanje na opasnost koju, prema njegovim tvrdnjama, predstavljaju arapsko-izraelske stranke.

„Ne možemo ovu bitku prepustiti ljevici i arapskim strankama koje žele da okončaju postojanje jevrejske države. Zato nema roštiljanja, nema odlaska na plažu. Idite na biračka mjesta i glasajte za Likud“, naglasio je.