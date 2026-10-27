Rusija i SAD postaju partneri?

Rusija i Sjedinjene Američke Države razgovaraju o projektima eksploatacije prirodnog gasa na Arktiku i proizvodnje tečnog prirodnog gasa (TPG).

Američka strana pokazuje interesovanje za rusku infrastrukturu, izjavio je danas potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.

„Kada je riječ o arktičkoj zoni, to su, prije svega, razvoj nalazišta ili učešće u zajedničkim projektima proizvodnje tečnog prirodnog gasa“, rekao je Novak novinarima na marginama plenarnog zasjedanja osmog samita Foruma zemalja izvoznica gasa (FZIG), prenosi Interfaks.

On je naveo da su to oblasti u kojima Rusija aktivno razvija svoje kapacitete, dodajući da američki partneri imaju interesovanje za razvoj odgovarajuće infrastrukture, uključujući eksploataciju gasa i izgradnju postrojenja za proizvodnju tečnog prirodnog gasa (TPG).

Novak je istakao da je Rusija jedan od vodećih svjetskih izvoznika gasa i da na nju otpada oko 15 odsto svjetske trgovine tim energentom.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ranije danas da će uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike i međunarodne trgovine nastaviti da jača.

Putin je naveo da se približno polovina svjetske trgovine gasom već odnosi na tečni prirodni gas.