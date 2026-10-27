Majka prijavila nestanak: Pronađeno tijelo Amera Džane

Beživotno tijelo pronađeno danas u vodi u Grabovici kod Jablanice pripada Sarajliji Ameru Džani, za kojim se tragalo nakon prijave nestanka.

To je za „Kliks.ba“ potvrdila portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš.

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„Nakon završenih uviđajnih i istražnih radnji, utvrđeno je da je riječ o muškarcu inicijala A. Dž.“, rekla je Miloš.

Policiji je danas prijavljeno da je u vodi u Grabovici uočeno beživotno tijelo. Na teren su izašli policijski službenici i ekipa Hitne medicinske pomoći.

Nestanak Amera Džane MUP-u Kantona Sarajevo prijavila je majka. Prema njenim riječima, posljednji put je viđen 25. oktobra. Porodica je navela da su njegov automobil i telefon posljednji put locirani u Drežnici, između Jablanice i Mostara.

Policija zasad nije iznijela više detalja o okolnostima smrti.