Cijepa se polarni vrtlog, otvara se kapija hladnog vazduha

Nakon perioda relativno stabilnog jesenjeg vremena, region narednih dana očekuje osjetno zahlađenje, praćeno kišom, mrazom i snijegom na planinama. Meteorolozi najavljuju da bi početkom novembra snijeg mogao da padne i u nižim predjelima, dok će dnevne temperature u pojedinim dijelovima zemlje pasti na svega dva stepena.

Prema prognozi „Meteo Srbije“, već tokom večeri i noći očekuje se veoma hladno vrijeme, uz mogućnost pojave magle, niske oblačnosti i prizemnog mraza.

U srijedu će u jutarnjim časovima u pojedinim krajevima biti magle i niske oblačnosti, dok će tokom dana preovladavati oblačno, ali uglavnom suvo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od sedam do 16 stepeni. Slične vremenske prilike zadržaće se i u četvrtak, uz temperature od osam do 13 stepeni.

Zahlađenje počinje u petak

Prva značajnija promjena vremena očekuje se u petak, kada će temperature dodatno pasti. Prije podne biće uglavnom suvo, dok se popodne i uveče očekuju povremena kiša i lokalni pljuskovi.

Dnevni maksimumi kretaće se od šest do 10 stepeni u većem dijelu Srbije, dok bi na sjeveru temperatura mogla dostići 13 stepeni.

Početak novembra Facebook/Meteo Srbija

Subota donosi pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, uz povremenu kišu i pljuskove. U jutarnjim časovima moguća je i magla, dok će temperature biti od šest do 10 stepeni, a na sjeveru do 14.

Još izraženije zahlađenje najavljeno je za početak novembra, kada bi maksimalne dnevne temperature u većini krajeva mogle pasti na svega dva do sedam stepeni.

U nižim predjelima očekuje se uglavnom kiša, dok će u brdsko-planinskim oblastima padati susnježica i snijeg. Prema trenutnim prognozama, postoji mogućnost da se snježne padavine prošire i na niže predjele.

Meteorolozi najavljuju dolazak zime

Meteorolog Ivan Ristić navodi da najnoviji proračuni ansambl modela Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF ENS) ukazuju na formiranje visinskog ciklona od 1. novembra.

Ovaj atmosferski sistem donijeće prodor hladnijeg vazduha sa sjevera Evrope, povećanje oblačnosti, kišu u nižim predjelima i snijeg na planinama.

- Oblaka iz dana u dan sve više, a maksimalna temperatura će biti sve niža - istakao je Ristić.

Ristić najavljuje "cijepanje polarnog vrtloga" Facebook/Ivan Ristić

On je upozorio i na moguće značajne promjene u stratosferi tokom prve polovine novembra.

Prema njegovim riječima, očekuje se prvo jače jesenje stratosfersko zagrijavanje, koje bi moglo dovesti do razdvajanja stratosferskog polarnog vrtloga.

- Iskustvo nam govori da je to znak da su zima i snijeg vrlo blizu - naveo je Ristić.

Snježna granica spušta se na 800 metara

Na dugotrajniji period svježeg i hladnog vremena ukazuje i meteorolog amater Marko Čubrilo.

Prema njegovoj prognozi, do srijede će se zadržati relativno hladno vrijeme, uz povremenu kišu i mogućnost snijega na nadmorskim visinama iznad 1.200 metara. Duvaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, dok se duž crnogorske obale očekuje bura.

Sredinom sedmice uslijediće kratkotrajna stabilizacija vremena, ali će noći ostati veoma svježe, uz mogućnost slabog mraza. Dnevne temperature tokom tog perioda mogle bi dostići od 13 do 17 stepeni.

1. novembar Facebook/Meteo Srbija

Međutim, već od petka očekuje se prodor znatno hladnijeg vazduha sa sjevera Evrope, koji će usloviti novo naoblačenje i padavine.

U planinskim predjelima Srbije, na visinama iznad 1.000 metara, prognoziraju se susnježica i snijeg.

Za naredni vikend najavljeno je i formiranje sekundarnog ciklona na granici južnog Jadrana i Jonskog mora. Ovaj sistem mogao bi donijeti obilnije padavine, dok bi se snježna granica spustila na oko 800 metara nadmorske visine.

2. novembar Facebook/Meteo Srbija

Uz pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dnevne temperature kretaće se od četiri do 10 stepeni. Na Jadranu se očekuje jaka bura.

Čubrilo prognozira da će od 3. do 6. novembra vrijeme biti uglavnom suvo, ali relativno svježe.

Nakon tog perioda moguć je novi prodor hladnog vazduha, koji bi mogao donijeti snijeg i u nizijskim predjelima.