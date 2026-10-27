Poznat datum drugog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj

Autor:ATV redakcija
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Bugarska Centralna izborna komisija saopštila je da će drugi krug predsjedničkih izbora biti održan 1. novembra.
U drugi krug plasirali su se aktuelni predsjednik Ilijana Jotova i vršilac dužnosti premijera Andrej Đurov.
Predsjednik Bugarske bira se glasanjem na mandat od pet godina i obavlja prvenstveno simbolične funkcije.
Međutim, predsjednik ima pravo veta na zakone, imenuje privremenu vladu u slučajevima predviđenim nacionalnim Ustavom i služi kao vrhovni komandant oružanih snaga, prenosi Srna.
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