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Poznat datum drugog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj

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27.10.2026 20:25

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Бирач гласа путем уређаја на председничким изборима у Софији, у Бугарској, у недељу, 25. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/ Valentina Petrova

Bugarska Centralna izborna komisija saopštila je da će drugi krug predsjedničkih izbora biti održan 1. novembra.

U drugi krug plasirali su se aktuelni predsjednik Ilijana Jotova i vršilac dužnosti premijera Andrej Đurov.

Predsjednik Bugarske bira se glasanjem na mandat od pet godina i obavlja prvenstveno simbolične funkcije.

Međutim, predsjednik ima pravo veta na zakone, imenuje privremenu vladu u slučajevima predviđenim nacionalnim Ustavom i služi kao vrhovni komandant oružanih snaga, prenosi Srna.

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izbori u Bugarskoj

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