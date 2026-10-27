Poznat datum drugog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj

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Foto: Tanjug/AP Photo/ Valentina Petrova

Bugarska Centralna izborna komisija saopštila je da će drugi krug predsjedničkih izbora biti održan 1. novembra.

U drugi krug plasirali su se aktuelni predsjednik Ilijana Jotova i vršilac dužnosti premijera Andrej Đurov. Predsjednik Bugarske bira se glasanjem na mandat od pet godina i obavlja prvenstveno simbolične funkcije. Međutim, predsjednik ima pravo veta na zakone, imenuje privremenu vladu u slučajevima predviđenim nacionalnim Ustavom i služi kao vrhovni komandant oružanih snaga, prenosi Srna.

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