Zatvorena biračka mjesta: Ovo su prve projekcije izbora u Izraelu

Biračka mjesta u Izraelu zatvorena su večeras nakon parlamentarnih izbora na kojima je zabilježena visoka izlaznost, a prve izlazne ankete pokazuju da će Likud premijera Benjamina Netanjahua ostati najveća pojedinačna stranka u Knesetu.

Međutim, opozicioni blok ima prednost u broju mandata, dok nijedna strana zasad nema jasnu većinu za formiranje vlade.

Prema izlaznoj anketi izraelske televizije Kanal 12, objavljenoj nakon zatvaranja birališta, Netanjahuov Likud mogao bi da osvoji 24 poslanička mjesta, dok se stranci Jašar, koju predvodi njegov glavni politički protivnik Gadi Ajzenkot, predviđaju 22 mandata.

Iako Likud vodi među pojedinačnim strankama, projekcije pokazuju da bi blok protiv Netanjahua mogao da osvoji 52 poslanička mjesta, dok bi stranke koje podržavaju aktuelnog premijera imale ukupno 50 mandata.

Prve projekcije izbora u Izraelu, prema izlaznoj anketi Kanala 12:

Likud (Benjamin Netanjahu): 24 mandata

Jašar (Gadi Ajzenkot): 22 mandata

Bahad: 12 mandata

Zajednička lista: 11 mandata

Demokrate: 9 mandata

Izrael Bejtenu: 9 mandata

Šas: 8 mandata

Raam: 7 mandata

Ocma Jehudit: 6 mandata

Religiozni cionizam: 6 mandata

Ujedinjeni judaizam Tore: 6 mandata

Projekcije po blokovima:

Netanjahuov blok: 50 mandata

Blok protiv Netanjahua: 52 mandata

Zajednička lista: 11 mandata

Raam: 7 mandata

Za parlamentarnu većinu potreban je 61 od ukupno 120 mandata.

Nijedan blok nema većinu za formiranje vlade

Prema projekcijama Kanala 12, stranka Bahad mogla bi da osvoji 12 mandata, Zajednička lista 11, Demokrate devet, a Izrael Bejtenu takođe devet poslaničkih mjesta.

Stranci Šas predviđa se osam mandata, arapskoj stranci Raam sedam, dok bi Ocma Jehudit, Religiozni cionizam i Ujedinjeni judaizam Tore mogli da osvoje po šest mjesta.

Za formiranje parlamentarne većine u Knesetu, koji ima 120 poslanika, potrebno je najmanje 61 poslaničko mjesto.

Prema prvoj izlaznoj anketi, blok protiv Netanjahua ima 52 mandata, njegov blok 50, dok Zajednička lista ima 11, a Raam sedam mandata.

Ovakva raspodjela pokazuje da nijedna od dvije glavne političke grupacije nema samostalnu većinu, zbog čega bi pregovori o formiranju nove vlade mogli da budu složeni.

Visoka izlaznost na izborima u Izraelu

Prema podacima objavljenim uz izlaznu anketu Kanala 12, do 20 časova po lokalnom vremenu glasalo je 74,3 odsto birača, dok je na izborima 2022. godine u istom trenutku izlaznost iznosila 66,3 odsto.

Biračka mjesta širom Izraela zatvorena su u 22 časa po lokalnom vremenu, odnosno u 21 čas po vremenu u Srbiji. Građanima koji su se u trenutku zatvaranja još nalazili u redovima omogućeno je da glasaju.

Ovo su prve projekcije zasnovane na izlaznim anketama, a ne na zvanično prebrojanim glasovima. Konačna raspodjela mandata mogla bi da se promijeni nakon prebrojavanja.

O tome ko će dobiti priliku da formira novu izraelsku vladu odlučivaće predsjednik Isak Hercog, nakon objavljivanja izbornih rezultata i konsultacija sa predstavnicima stranaka koje uđu u Kneset, prenosi Tajms of Izrael.