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Zvezda savladala Makabi u Beogradu

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27.10.2026 22:16

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Звезда савладала Макаби у Београду
Foto: Pexels

Košarkaši "Crvene zvezde" večeras su u Beogradu savladali "Makabi" iz Tel Aviva 100:78 u meču osmog kola Evrolige.

Crveno-bijeli su u prvih pet minuta riješili pitanje pobjednika utakmice.

Gosti su samo Samo su jednom uspjeli da se spuste minus ispod 20 razlike.

Najefikasniji u redovima "Zvezde" bio je Tajson Karter sa 24 poena, od čega je 14 postigao u prvoj četvrtini, a imao je i četiri skoka i dvije asistencije, dok je 21 poen ubacio Džered Batler, a Džordan Nvora 16 poena i treba spomenuti Krisa Džonsa koji je zabilježio osam poena i devet asistencija.

"Zvezda" sada ima skor od pet pobjeda i tri poraza i nalazi se na šestoj poziciji na tabeli.

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Tagovi :

KK Crvena zvezda

košarka

Evroliga

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