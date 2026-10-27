Kostur dinosaura prodat za 47 miliona dolara anonimnom kupcu

Sklopljeni skelet novootkrivene vrste dinosaurusa, za koju se donedavno pogrešno vjerovalo da je mladunac tiranosaurusa, prodat je na aukciji u Njujorku za 47,3 miliona dolara. Skelet visok tri metra, nazvan Džodi, prodala je aukcijska kuća Sotbis, godinu dana nakon što su istraživači potvrdili da pripada posebnom rodu, piše Bi-Bi-Si .

Rekordna prodaja i anonimni kupac

Očekivalo se da će mesožder iz kasne krede dostići cenu od najmanje 9 miliona dolara, ali nakon 12 minuta licitiranja između šest zainteresovanih strana, prodat je za nekoliko puta veći iznos. Identitet kupca nije otkriven. Prodaja dolazi nakon što je Sotbi prodao tiranosaurusa Gasa za rekordnih 50,1 milion dolara u julu. Džodi je tako postao drugi najvredniji fosil dinosaurusa ikada prodat, dok je stegosaurus Apeks, koji je u julu 2024. godine dostignuo cijenu od 44,6 miliona dolara, bio treći.

Aukcijska kuća Sotbis je opisala Džodi kao skelet „odlično pripremljen za izlaganje“ sa približno 191 fosilnim elementom i „prelijepo očuvanom, gotovo kompletnom lobanjom“. Sotbis je dodao da je to „jedan od samo tri takva skeleta poznata nauci“ i prvi primjerak koji se pojavio na tržištu otkako je postojanje roda potvrđeno prošlog oktobra.

Od tiranozavra do posebne vrste

Megan Džejkobs, paleontolog sa Univerziteta u Portsmutu, rekla je za BBC Radio 4 da se za Nanotyrannus „dugo vjerovalo da je neka vrsta tinejdžerske verzije T-Rex-a“.

Objasnila je razlike: „Mnogo je manji i njegova građa je mnogo elegantnija. Veoma je vitak i tanak, sa zubima poput sječiva za sječenje mesa.“ Tiranosaurus i nanotiranus su živjeli u istom području prije oko 67 miliona godina.

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Džodijev skelet je prvobitno izložen kao mladunci tiranozavra na umjetničkom sajmu Frieze Masters u Londonu u oktobru 2023. godine, prije nego što je Nanotyrannus klasifikovan kao poseban rod.

Skelet je pronašla vlasnica ranča Džodi Pirson na svom imanju u američkoj državi Montana, u geološkoj formaciji Hel Krik. Iskopao ga je komercijalni paleontolog Klejton Fips, koji je takođe otkrio čuveni fosil „Dinosaurusi u dvoboju“.

Taj primjerak, koji prikazuje ostatke nanotiranusa i triceratopsa, bio je ključan za istraživanje Lindzi Zano i Džejmsa Napolija koje je konačno definisalo nanotiranusa kao vrstu odvojenu od tiranozavra.

Zabrinutost u naučnoj zajednici

Prodaja je ponovo pokrenula debatu o tome da li bi ostatke dinosaurusa trebalo prodavati privatnim kolekcionarima. Neki naučnici upozoravaju da bi takva prodaja mogla da označi novu eru u kojoj fosile sakupljaju samo izuzetno bogati. Nakon prodaje Gasa, istraživači su za BBC rekli da bi takvi ostaci trebalo da budu izloženi u javnim prostorima gdje se mogu slobodnije proučavati.

Profesor Stiv Brusate, paleontolog sa Univerziteta u Edinburgu, nazvao je prodaju tiranosaurusa u julu „zabrinjavajućom“. „Ne znam ni za jedan muzej ili univerzitet koji može sebi da priušti tu cijenu“, rekao je.

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„Zamislite da je Mona Liza u vlasništvu neke superbogate osobe, da nije izložena i da je ljudi ne vide niti uživaju u njoj.“ Što se tiče posljednje aukcije, Brusate je rekao da je „potresno“ što je Džodi mogla da nestane iz očiju javnosti.

„Tek smo upravo saznali da je nanotiranus prava vrsta, a sada će jedan od najboljih skeleta biti prodat najpovoljnijem ponuđaču. Zastrašujuća je pomisao da bi mogao da nestane u nekom kolekcionarskom sefu umjesto da bude izložen u muzeju“, rekao je on, prenosi Bi-Bi-Si.

S druge strane, paleontolog Megan Džejkobs ističe da postoje dvije strane u debati i da je mnogo vremena, truda i novca uloženo u iskopavanje primjeraka. „Ne zameram ljudima koji su u to uključeni što žele da to prodaju za toliko novca“, rekla je.

„Iako je to zastrašujuća perspektiva, mnogi takvi fosili na kraju postaju dostupni javnosti... ove stvari će nesumnjivo u nekom trenutku završiti u muzeju.“