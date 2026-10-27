Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da razgovara sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Moskvi, gdje bi mu bila garantovana bezbjednost, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Putin je ovu poruku prenio tokom današnjeg telefonskog razgovora sa premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom i predsjednikom Finske Aleksandrom Stubom, prenosi ruska agencija TASS.

Prema riječima Ušakova, Stere i Stub prenijeli su Putinu da je Zelenski zainteresovan za direktan sastanak sa ruskim predsjednikom.

Ušakov je naveo da je Putin ponovio da Zelenski može doći u Moskvu ukoliko želi razgovore licem u lice, te da će mu biti obezbijeđeni svi neophodni uslovi, uključujući bezbjednosne garancije.

Telefonski razgovor, koji je trajao oko sat i po, bio je posvećen mogućnostima okončanja rata u Ukrajini i nastavku diplomatskih pregovora.

Inicijativu za razgovor pokrenuli su finski i norveški zvaničnici, u konsultaciji sa Ukrajinom. Iz kabineta finskog predsjednika saopšteno je da je cilj bio da se Moskvi direktno prenesu poruke u vezi sa budućim mirovnim pregovorima.

Razgovor je održan uoči planiranog nastavka pregovora predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u Abu Dabiju, koji se očekuje u prvoj polovini novembra.

Zelenski spreman na zamrzavanje linije fronta

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ranije je izjavio da bi prihvatio zamrzavanje sukoba duž trenutnih linija fronta kao mogući način za okončanje rata.

U intervjuu za Foks njuz (Fox News), objavljenom 21. oktobra, Zelenski je odgovarao na pitanje da li bi pristao na sporazum kojim bi borbena dejstva bila zaustavljena na sadašnjim položajima, uz zadržavanje većeg dijela ukrajinske teritorije pod kontrolom Kijeva.

On je potvrdio da takvu mogućnost smatra realnim putem ka okončanju rata, ali je naglasio da bi Ukrajina nakon prekida vatre tražila bezbjednosne garancije od SAD i evropskih saveznika.

Dva moguća scenarija za okončanje rata

U međuvremenu, britanski Fajnenšel tajms (Financial Times) u analizi od 19. oktobra predstavio je dva moguća scenarija za postizanje mirovnog sporazuma.

Prvi podrazumijeva zamrzavanje sukoba duž postojećih linija fronta, uz garancije da Ukrajina neće postati članica NATO-a.

Drugi scenario predviđa da Ukrajina ustupi Rusiji preostali dio Donbasa koji Moskva ne kontroliše, a da zauzvrat dobije mogućnost pristupanja NATO-u.

Riječ je o mogućim rješenjima predstavljenim u novinarskoj analizi, a ne o zvanično usaglašenim mirovnim prijedlozima.

Zasad nije postignut dogovor o ovim scenarijima, dok pitanja teritorije i budućih bezbjednosnih garancija za Ukrajinu ostaju među glavnim preprekama okončanju rata.