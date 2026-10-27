Igokea do prve pobjede u Ligi šampiona: Slavija pala u Laktašima

Košarkaši Igokee ostvarili su prvu pobjedu ove sezone u FIBA Ligi šampiona, pošto su večeras u Laktašima savladali prašku Slaviju rezultatom 77:72.

Tim Nenada Stefanovića tako je u trećem kolu grupe G prekinuo niz od dva poraza, nakon što je na startu takmičenja izgubio od Bilbaa i berlinske Albe.

Igokea je ovim trijumfom napravila važan korak u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja, posebno jer bi upravo češki predstavnik mogao da joj bude glavni konkurent za treće mjesto u grupi.

Utakmica je protekla u izjednačenoj borbi, a nakon prvog poluvremena rezultat je bio 41:41. Ni treća četvrtina nije donijela odluku o pobjedniku, pošto su gosti u posljednjih deset minuta ušli sa minimalnom prednošću od 58:57.

Ipak, Igokea je u završnoj dionici uspjela da preokrene rezultat, slomi otpor Slavije i dođe do prvog evropskog trijumfa u sezoni.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Roman Pen sa 19 poena, dok su Lazar Stefanović i Haris Delalić postigli po 14. U redovima gostiju istakao se Mekolum sa 18 poena.

Igokeu u narednom kolu očekuje novi duel sa Slavijom, ovoga puta u Pragu, gdje će imati priliku da napravi još jedan važan korak ka plasmanu u narednu rundu Lige šampiona.