Opozicija u Izraelu proglasila pobjedu uprkos "pat-poziciji"

Prvi preliminarni rezultati glasanja pokazali su da blok Gadija Ajzenkota vodi ispred bloka Benjamina Netanjahua, sa odnosom od 53 prema 50 ili 52 prema 50 mandata, prema podacima televizijskih stanica Kan 11, Kanal 12 i Kanal 13. Istovremeno, Netanjahu je imao blagu prednost u direktnom poređenju sa Ajzenkotom, piše „Džerusalim post“.

Lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot proglasio je pobjedu u saopštenju objavljenom u utorak uveče, navodeći da bi preliminarni rezultati trebalo da mu daju pravo da prvi pokuša da formira vladu koja bi zamijenila premijera Benjamina Netanjahua.

On se do tada nije javno obratio, dok su iza kulisa trajali razgovori i usaglašavanje stavova sa liderima ostalih stranaka iz njegovog bloka.