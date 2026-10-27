Logo

Opozicija u Izraelu proglasila pobjedu uprkos "pat-poziciji"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 23:02

Komentari:

0
Опозиција у Израелу прогласила побједу упркос "пат-позицији"
Foto: Tanjug / AP / Baz Ratner

Prvi preliminarni rezultati glasanja pokazali su da blok Gadija Ajzenkota vodi ispred bloka Benjamina Netanjahua, sa odnosom od 53 prema 50 ili 52 prema 50 mandata, prema podacima televizijskih stanica Kan 11, Kanal 12 i Kanal 13. Istovremeno, Netanjahu je imao blagu prednost u direktnom poređenju sa Ajzenkotom, piše „Džerusalim post“.

Lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot proglasio je pobjedu u saopštenju objavljenom u utorak uveče, navodeći da bi preliminarni rezultati trebalo da mu daju pravo da prvi pokuša da formira vladu koja bi zamijenila premijera Benjamina Netanjahua.

On se do tada nije javno obratio, dok su iza kulisa trajali razgovori i usaglašavanje stavova sa liderima ostalih stranaka iz njegovog bloka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Benjamin Netanjahu

Komentari (0)

Više iz rubrike

Избори у Израелу: Нико нема већину, нико неће са Арапима

Svijet

Izbori u Izraelu: Niko nema većinu, niko neće sa Arapima

20 min

0
кост диносауруса пронађена у ладици

Svijet

Kostur dinosaura prodat za 47 miliona dolara anonimnom kupcu

24 min

0
Доналд Трамп спрема стварање 51. америчке државе?

Svijet

Donald Tramp sprema stvaranje 51. američke države?

34 min

0
Владимир Путин

Svijet

Putin pozvao Zelenskog u Moskvu na pregovore, obećao mu bezbjednost

1 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

Izbori u Izraelu: Niko nema većinu, niko neće sa Arapima

23

02

Opozicija u Izraelu proglasila pobjedu uprkos "pat-poziciji"

22

58

Kostur dinosaura prodat za 47 miliona dolara anonimnom kupcu

22

48

Dodik: Izvještaj OHR-a pun netačnih informacija, SB UN-a da poništi sve nametnute odluke

22

48

Donald Tramp sprema stvaranje 51. američke države?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima