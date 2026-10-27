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Dodik: Izvještaj OHR-a pun netačnih informacija, SB UN-a da poništi sve nametnute odluke

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27.10.2026 22:48

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Foto: ATV

Izvještaj OHR-a dostavljen Savjetu bezbjednosti UN pun je netačnih informacija, proizvoljnih kvalifikacija i otrcanih političkih floskula, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Još jedan proizvod 'resavske škole', odnosno prepisivanja starih izvještaja, recikliranja istih optužbi protiv Republike Srpske i uporno predstavljanje političkih konstrukcija kao činjenica", naglasio je Dodik, dodavši da takav dokument nije ozbiljan doprinos razumijevanju prilika, već nastavak jednostrane političke agende.

On je konstatovao da je OHR decenijama instrument stranog protektorata, čije djelovanje otvara suštinska pitanja suvereniteta, vladavine prava i demokratskog legitimiteta institucija.

"Nema demokratije, o kojoj uporno pokušavaju da nam drže lekcije, tamo gdje neizabrani stranac sebi prisvaja pravo da bude iznad parlamenata, ustava i volje građana, i UN.

Očekujemo da Savjet bezbjednosti poništi sve nametnute odluke Kristijana Šmita, Valentina Incka i drugih čije odluke nisu prošle parlamentarnu proceduru, niti su dobile legitimitet demokratski izabranih predstavnika", naveo je Dodik na "Iksu".

Takođe, dodao je, očekujemo da sve takve odluke proglase ništavnim i stave van pravnog prometa jer predstavljaju izrugivanje pravu.

"To je suština problema koji se ne može prikriti nikakvim izvještajima i političkim opravdanjima", zaključio je Dodik.

Savjet bezbjednosti UN održaće polugodišnju debatu o BiH u petak, 30. oktobra.

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Milorad Dodik

OHR

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