Nuždić: Odbrana zapadnokrajiških opština da bude podsjetnik na žrtvu

Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić izjavio je da dani u kojima se obilježava odbrana zapadnokrajiških opština u oktobru, 1995. godine, treba da budu podsjetnik na žrtvu srpskog naroda, ali i na herojstvo boraca Republike Srpske.

Nuždić je ukazao na to da je odlučnim i nadljudskim naporima boraca Republike Srpske tada spriječeno napredovanje neprijateljskih snaga u pravcu Novog Grada, Kostajnice, Gradiške i Dubice, ali i Prijedora i Banjaluke.

"Ovaj podvig imao je visoku cijenu stotine poginulih vojnika i ubijenih civila, pad 13 zapadnokrajiških opština i stotine hiljada protjeranih Srba sa njihovih vjekovnih ognjišta, kao i trajnu promjenu etničke strukture zapadne Krajine", istakao je Nuždić.

On je podsjetio na to da su se u drugoj polovini 1995. godine Vojska i policija Republike Srpske našle u izuzetno teškim i složenim uslovima.

"Sami, protiv Hrvatske vojske koju su obučavali američki oficiri, Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane Armije BiH koja je u svom sastavu imala i strane fanatike - mudžahedine, borci Vojske Republike Srpske uspjeli su da odbrane Republiku Srpsku, zaustave agresiju i omoguće političkom rukovodstvu da u Dejtonu obezbijedi međunarodno priznanje Srpske", naveo je Nuždić.

On je dodao da je cilj neprijatelja bio samo jedan, da potpuno uništi Republiku Srpsku i zatre srpski narod sa ovog područja, kao što je to prethodno bio slučaj u Republici Srpskoj Krajini.

Nuždić je poručio da je Republika Srpska garant opstanka Srba na ovim prostorima.

U Prijedoru je obilježen Dan odbrane zapadnokrajiških opština u oktobru, 1995. godine.

Nakon što su jedinice takozvane Armije BiH 10. oktobra zauzele Sanski Most, jedinice VRS su zaustavile dalje napredovanje prema Prijedoru i vratile dio teritorije, prenosi Srna.