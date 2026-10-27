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Prelijepe vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođene 23 bebe

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27.10.2026 07:49

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 13 djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, pet u Foči, četiri u Doboju, tri u Prijedoru, a dvije u Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i tri dječaka, u Foči tri dječaka i dvije djevojčice, u Doboju dva dječaka i dvije djevojčice, u Prijedoru dvije djevojčice i dječak, a u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Bijeljini, Zvorniku, Gradišci, Trebinju i Nevesinju.

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Banjaluka

porodilište

Porodilišta

rođene bebe

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