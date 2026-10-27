Logo

Blanuša: Ne prihvatamo ucjene Vukanovića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 13:43

Komentari:

5
Бранко Блануша, Биљана Лукић, Огњен Бодирога
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša rekao je da ova stranka ne prihvata ucjene i ultimatume bilo koga, pa ni predsjednika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića kada je riječ o podršci za izbor delegata ukoliko Ljubiša Petrović ne bude vraćen u stranku.

"Odluke o Petroviću su u proceduri i vidjećemo kakav će biti njegov konačan status", rekao je Blanuša na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da će SDS gledati kako ubuduće da sankcioniše iznošenje u javnost stavova stranačkih funkcionera, koji su u suprotnosti sa organima stranke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Branko Blanuša

Ljubiša Petrović

Nebojša Vukanović

SDS

Komentari (5)

Više iz rubrike

Извршни директор за производњу и управљање у ХЕ Вишеград Дарко Андрић

Republika Srpska

Andrić za ATV o posjeti premijera Srpske: Apsolutno vjerujemo Miniću

4 h

2
беба и мајка руке

Republika Srpska

Prelijepe vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođene 23 bebe

9 h

0
Жарко Марковић, замјеник главног и одговорног уредника „Гласа Српске“

Republika Srpska

Marković: Izbori u Srbiji prekretnica za cijeli region

19 h

9
Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске

Republika Srpska

Graorac: Ono što ne želimo da nama rade, ne radimo ni mi drugima

20 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

„Ovo je naznaka onog što će se dogoditi sa Suncem“: Otkrivena prva mrtva zvijezda sa dvostrukim diskom

17

10

Centar dana, 27.10.2026.

17

07

U Poljskoj prave centar za servisiranje "Patriota"

17

05

Dio zaposlenih na RTS-u poslao zahtjeve za ostavke

17

01

Krivične prijave protiv Marka Đurića i Dragana Šutanovca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima