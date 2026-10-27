Blanuša: Ne prihvatamo ucjene Vukanovića

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SDS-a Branko Blanuša rekao je da ova stranka ne prihvata ucjene i ultimatume bilo koga, pa ni predsjednika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića kada je riječ o podršci za izbor delegata ukoliko Ljubiša Petrović ne bude vraćen u stranku.
"Odluke o Petroviću su u proceduri i vidjećemo kakav će biti njegov konačan status", rekao je Blanuša na konferenciji za novinare u Banjaluci.
On je naveo da će SDS gledati kako ubuduće da sankcioniše iznošenje u javnost stavova stranačkih funkcionera, koji su u suprotnosti sa organima stranke.
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