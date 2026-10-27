"Četiri miliona KM za puteve i ulice u Istočnom Sarajevu"

Grad Istočno Sarajevo je ove godine završio, ugovorio ili pokrenuo projekte unapređenja saobraćajne infrastrukture ukupne vrijednosti oko četiri miliona KM sa PDV-om, izjavio je danas Srni gradonačelnik Ljubiša Ćosić.

Grad Istočno Sarajevo je ove godine završio, ugovorio ili pokrenuo projekte unapređenja saobraćajne infrastrukture ukupne vrijednosti oko četiri miliona KM sa PDV-om, izjavio je danas Srni gradonačelnik Ljubiša Ćosić.

Ćosić je istakao da je riječ o više desetina ulica, lokalnih puteva i pristupnih saobraćajnica na području grada, od urbanih sredina do ruralnih naselja.

Pojasnio je da se Gradska uprava tokom prošle i ove godine prvi put od osnivanja grada direktno uključila u izgradnju i uređenje saobraćajne infrastrukture rukovodeći se zahtjevima gradskih opština i sugrađana nastojeći da podrži najpotrebnije projekte.

Među projektima je izdvojio kružni tok kod autobuske stanice na Palama, rekonstrukciju saobraćajnica na Jahorini, ulica na Sokocu i put prema manastiru Knežina.

On je naveo da su posebnu pažnju posvetili putevima koji povezuju manja i ruralna naselja jer, kako je istakao, svaki dio Istočnog Sarajeva zaslužuje kvalitetnu infrastrukturu i bolje uslove za život.

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"Zahtjevi naših opština i sugrađana bili su važan putokaz u određivanju prioriteta, a nastojali smo da raspoloživa sredstva usmjerimo tamo gd‌je su najpotrebnija", rekao je Ćosić.

On je naveo da je cilj da kroz kontinuirana ulaganja, dobro planiranje i saradnju sa gradskim opštinama postepeno budu rješavani infrastrukturni problemi i da se stvore uslovi za ravnomjerniji razvoj svih dijelova grada, te najavio nastavak ulaganja.

(SRNA)