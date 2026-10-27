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Ugljevik proslavio svoju zaštitnicu Svetu Petku

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27.10.2026 12:25

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Општина Угљевик данас прославља крсну славу Преподобну мати Параскеву, те је тим поводом јутрос служена Света архијерејска литургију.
Foto: ATV

Sveta Petka činila je mnoga dobročinstva, zaštitnica je majki, d‌jece, siromašnih, rekao je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije u Ugljeviku gd‌je je služio Svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave opštine Prepodobne mati Paraskeve.

Mitropolit je u besjedi u Hramu Svete Petke rekao da se Sveta Petka podvizavala sa ortodoksnim prorocima.

"Iako je bila žena, ona se podvizavala tako strogo. Dostigla je visoko duhovno savršenstvo i mogla je čini čudesa i da izgoni demone", naveo je mitropolit Fotije.

Podsjetio je da je svetiteljka živjela u 10. veku u Jordanskoj pustinji u Svetoj zemlji, a da se njene svete mošti sada nalaze u crkvi u Jašiju u Bugarskoj.

Mitropolit je ukazao i da ljudi, koji vode državne službe, imaju dužnost da se ugledaju na Nemanjiće koji su podigli Hilandar i brojne manastire.

Taj ideal Nemanjića, istakao je mitropolit, danas treba da imaju svi ljudi koji žive.

Nakon liturgije ulicama Ugljevika prošla je litija, koju je predvodio mitropolit Fotije.

Opština Ugljevik danas proslavlja krsnu slavu Prepodobnu mati Paraskevu, te je tim povodom jutros služena Sveta arhijerejska liturgiju.

Uoči praznika sinoć je održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su dodijeljene priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima.

(SRNA)

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Tagovi :

Ugljevik

Sveta Petka

Mitropolit Fotije

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