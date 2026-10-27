Logo

Andrić za ATV o posjeti premijera Srpske: Apsolutno vjerujemo Miniću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 12:36

Komentari:

1
Извршни директор за производњу и управљање у ХЕ Вишеград Дарко Андрић
Foto: ATV

Razgovori o usklađivanju otkupne cijene električne energije i obezbjeđivanju dugoročne finansijske stabilnosti Hidroelektrane Višegrad dobili su punu podršku tokom posjete predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića ovom preduzeću.

Rukovodstvo preduzeća iskazalo je tekuće izazove, uz čvrsto uvjerenje da će data obećanja biti sprovedena u djelo, čime će se osigurati novi investicioni zamajac i spremnost za predstojeće velike projekte.

Govoreći o ishodima ove posjete za ATV, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u HE Višegrad Darko Andrić ističe da kolektiv sa velikim optimizmom gleda na budući razvoj i podmlađivanje kadra.

Pravednija cijena struje kao uslov za nove investicije

Andrić objašnjava da HE Višegrad svojom proizvodnjom primarno zadovoljava potrebe stanovništva i privrede Republike Srpske, ali da trenutna otkupna cijena ne prati značajan rast troškova održavanja.

"Apsolutno vjerujemo gospodinu Savi Miniću i ta čvrsta obećanja očekujemo da budu sprovedena. Jasno je da to nije jednostavan proces, ali nam je neophodan kako bismo zadržali minimum finansijskog funkcionisanja. Sve troškove sme sveli na minimum kako bismo ulagali u pogonsku spremnost. Cijena po kojoj plasiramo struju Elektroprivredi izuzetno je niska i nije pravična u odnosu na druge hidroelektrane, naročito u situaciji kada su troškovi održavanja i investicija značajno porasli", naglašava Andrić.

Хе на Дрини

Društvo

HE Višegrad od 1989. godine štiti nizvodna područja od poplava

On dodaje da je usklađivanje cijene ključno za predstojeće kapitalne zahvate na objektu.

"Ulazimo u period kada nas uskoro očekuje revitalizacija. Imamo veliki problem sa generatorskim prekidačima čija nabavka nije nimalo jeftina. Brojne izazove premošćavamo zahvaljujući ogromnom iskustvu naših radnika, ali to ne može trajati beskonačno. Zato se nadamo brzoj realizaciji povećanja cijene električne energije za HE 'Višegrad' kako bismo sproveli sve što je neophodno", navodi izvršni direktor.

Mladi stručnjaci ostaju u Višegradu

U susret obilježavanju četiri decenije rada hidroelektrane, preduzeće se aktivno priprema za smjenu generacija uvođenjem mladih elektroinženjera i tehničara u proces rada.

"Zavidan broj mladih ljudi dolazi kod nas na stručnu praksu i pripravnički rad. Bliži se 40 godina rada hidroelektrane, što znači da nas očekuje veći broj odlazaka u penziju iskusnih radnika koji su ovdje od samog početka. Moramo na vrijeme popuniti te pozicije novim kadrovima kako ne bismo došli u situaciju vakuuma. Na tržištu je veliki deficit kadra elektrostruke, pa se konstantno trudimo da ih motivišemo da dođu i ostanu u Višegradu. Njihova volja i želja za radom daju nam garanciju za budućnost", poručio je Andrić.

Дарко Андрић

Društvo

Darko Andrić o planovima HE Višegrad i uticaju klimatskih promjena

Na kraju razgovora za ATV, Andrić je istakao da građani mogu biti potpuno spokojni.

"Građani ne treba da brinu, mi ćemo sigurno dati sve od sebe, a očekujemo i povoljniju hidrologiju koja će donijeti još bolje proizvodne rezultate", zaključio je Andrić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Andrić

Savo Minić

HE Višegrad

Komentari (1)

Pročitajte više

Извршни директор за производњу и управљање Дарко Андрић.

Društvo

Darko Andrić o planovima HE Višegrad i uticaju klimatskih promjena

1 h

0
Хидроелектрана на Дрини

Društvo

HE Višegrad od 1989. godine štiti nizvodna područja od poplava

1 h

0
ХЕ Вишеград остварила 103 одсто овогодишњег плана производње струје

Društvo

HE Višegrad ostvarila 103 odsto ovogodišnjeg plana proizvodnje struje

1 h

0
Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.

Društvo

HE Višegrad uprkos suši stabilna: Izvršeni istorijski radovi modernizacije

2 h

0

Više iz rubrike

беба и мајка руке

Republika Srpska

Prelijepe vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođene 23 bebe

5 h

0
Жарко Марковић, замјеник главног и одговорног уредника „Гласа Српске“

Republika Srpska

Marković: Izbori u Srbiji prekretnica za cijeli region

15 h

9
Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске

Republika Srpska

Graorac: Ono što ne želimo da nama rade, ne radimo ni mi drugima

17 h

3
Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе победу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа.

Republika Srpska

Čestitke političara iz Republike Srpske na rezultate izbora u Srbiji

18 h

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Slična modrici: Medicinska sestra objasnila pojavu na koži prije smrti

13

22

Bijeljina: Za dupli borački dodatak dostaviti izjavu

13

21

Država u komšiluku 20 miliona evra: Prijave počinju sutra

13

12

Krvavi obračun: Radnik izbo kolegu nožem nakon svađe

13

11

U Izraelu najveća izlaznost na glasanje od 1977. godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima