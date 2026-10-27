Rukovodstvo preduzeća iskazalo je tekuće izazove, uz čvrsto uvjerenje da će data obećanja biti sprovedena u djelo, čime će se osigurati novi investicioni zamajac i spremnost za predstojeće velike projekte.

Govoreći o ishodima ove posjete za ATV, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u HE Višegrad Darko Andrić ističe da kolektiv sa velikim optimizmom gleda na budući razvoj i podmlađivanje kadra.

Pravednija cijena struje kao uslov za nove investicije

Andrić objašnjava da HE Višegrad svojom proizvodnjom primarno zadovoljava potrebe stanovništva i privrede Republike Srpske, ali da trenutna otkupna cijena ne prati značajan rast troškova održavanja.

"Apsolutno vjerujemo gospodinu Savi Miniću i ta čvrsta obećanja očekujemo da budu sprovedena. Jasno je da to nije jednostavan proces, ali nam je neophodan kako bismo zadržali minimum finansijskog funkcionisanja. Sve troškove sme sveli na minimum kako bismo ulagali u pogonsku spremnost. Cijena po kojoj plasiramo struju Elektroprivredi izuzetno je niska i nije pravična u odnosu na druge hidroelektrane, naročito u situaciji kada su troškovi održavanja i investicija značajno porasli", naglašava Andrić.

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On dodaje da je usklađivanje cijene ključno za predstojeće kapitalne zahvate na objektu.

"Ulazimo u period kada nas uskoro očekuje revitalizacija. Imamo veliki problem sa generatorskim prekidačima čija nabavka nije nimalo jeftina. Brojne izazove premošćavamo zahvaljujući ogromnom iskustvu naših radnika, ali to ne može trajati beskonačno. Zato se nadamo brzoj realizaciji povećanja cijene električne energije za HE 'Višegrad' kako bismo sproveli sve što je neophodno", navodi izvršni direktor.

Mladi stručnjaci ostaju u Višegradu

U susret obilježavanju četiri decenije rada hidroelektrane, preduzeće se aktivno priprema za smjenu generacija uvođenjem mladih elektroinženjera i tehničara u proces rada.

"Zavidan broj mladih ljudi dolazi kod nas na stručnu praksu i pripravnički rad. Bliži se 40 godina rada hidroelektrane, što znači da nas očekuje veći broj odlazaka u penziju iskusnih radnika koji su ovdje od samog početka. Moramo na vrijeme popuniti te pozicije novim kadrovima kako ne bismo došli u situaciju vakuuma. Na tržištu je veliki deficit kadra elektrostruke, pa se konstantno trudimo da ih motivišemo da dođu i ostanu u Višegradu. Njihova volja i želja za radom daju nam garanciju za budućnost", poručio je Andrić.

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Na kraju razgovora za ATV, Andrić je istakao da građani mogu biti potpuno spokojni.

"Građani ne treba da brinu, mi ćemo sigurno dati sve od sebe, a očekujemo i povoljniju hidrologiju koja će donijeti još bolje proizvodne rezultate", zaključio je Andrić.