Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Razgovori o usklađivanju otkupne cijene električne energije i obezbjeđivanju dugoročne finansijske stabilnosti Hidroelektrane Višegrad dobili su punu podršku tokom posjete predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića ovom preduzeću.
Rukovodstvo preduzeća iskazalo je tekuće izazove, uz čvrsto uvjerenje da će data obećanja biti sprovedena u djelo, čime će se osigurati novi investicioni zamajac i spremnost za predstojeće velike projekte.
Govoreći o ishodima ove posjete za ATV, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u HE Višegrad Darko Andrić ističe da kolektiv sa velikim optimizmom gleda na budući razvoj i podmlađivanje kadra.
Andrić objašnjava da HE Višegrad svojom proizvodnjom primarno zadovoljava potrebe stanovništva i privrede Republike Srpske, ali da trenutna otkupna cijena ne prati značajan rast troškova održavanja.
"Apsolutno vjerujemo gospodinu Savi Miniću i ta čvrsta obećanja očekujemo da budu sprovedena. Jasno je da to nije jednostavan proces, ali nam je neophodan kako bismo zadržali minimum finansijskog funkcionisanja. Sve troškove sme sveli na minimum kako bismo ulagali u pogonsku spremnost. Cijena po kojoj plasiramo struju Elektroprivredi izuzetno je niska i nije pravična u odnosu na druge hidroelektrane, naročito u situaciji kada su troškovi održavanja i investicija značajno porasli", naglašava Andrić.
Društvo
HE Višegrad od 1989. godine štiti nizvodna područja od poplava
On dodaje da je usklađivanje cijene ključno za predstojeće kapitalne zahvate na objektu.
"Ulazimo u period kada nas uskoro očekuje revitalizacija. Imamo veliki problem sa generatorskim prekidačima čija nabavka nije nimalo jeftina. Brojne izazove premošćavamo zahvaljujući ogromnom iskustvu naših radnika, ali to ne može trajati beskonačno. Zato se nadamo brzoj realizaciji povećanja cijene električne energije za HE 'Višegrad' kako bismo sproveli sve što je neophodno", navodi izvršni direktor.
U susret obilježavanju četiri decenije rada hidroelektrane, preduzeće se aktivno priprema za smjenu generacija uvođenjem mladih elektroinženjera i tehničara u proces rada.
"Zavidan broj mladih ljudi dolazi kod nas na stručnu praksu i pripravnički rad. Bliži se 40 godina rada hidroelektrane, što znači da nas očekuje veći broj odlazaka u penziju iskusnih radnika koji su ovdje od samog početka. Moramo na vrijeme popuniti te pozicije novim kadrovima kako ne bismo došli u situaciju vakuuma. Na tržištu je veliki deficit kadra elektrostruke, pa se konstantno trudimo da ih motivišemo da dođu i ostanu u Višegradu. Njihova volja i želja za radom daju nam garanciju za budućnost", poručio je Andrić.
Društvo
Darko Andrić o planovima HE Višegrad i uticaju klimatskih promjena
Na kraju razgovora za ATV, Andrić je istakao da građani mogu biti potpuno spokojni.
"Građani ne treba da brinu, mi ćemo sigurno dati sve od sebe, a očekujemo i povoljniju hidrologiju koja će donijeti još bolje proizvodne rezultate", zaključio je Andrić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
15 h9
Republika Srpska
17 h3
Republika Srpska
18 h11
Najnovije
Najčitanije
13
31
13
22
13
21
13
12
13
11
Trenutno na programu