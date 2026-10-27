Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost objavio je poziv za sufinansiranje kupovine novih električnih vozila. Za tu je namjenu obezbijeđeno ukupno 20 miliona evra, a prijave počinju 28. oktobra u 9 časova, i to isključivo elektronskim putem.

Na poziv se mogu prijaviti isključivo fizička lica, odnosno građani sa prebivalištem na području Republike Hrvatske. Sredstva su namijenjena kupovini novih vozila na električni pogon kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7, kao i vozila kategorije M1. Dakle, radi se o putničkim automobilima te različitim vrstama električnih mopeda, motocikala, tricikala i četvorocikala. Subvencija se ne odnosi na kupovinu električnih bicikala, napominju iz Fonda.

Prijave na konkurs

Podnošenje prijava počinje u srijedu, 28. oktobra, a građani moraju unijeti potrebne podatke i učitati dokumentaciju u informacioni sistem eFZOEU.

Prijava u sistem eFZOEU vrši se identifikacijom preko Nacionalnog identifikacionog i autentifikacionog sistema (NIAS) značajnog nivoa bezbjednosti. Podnosilac prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i punomoćnik ako za to ima specijalno punomoćje ovjereno kod notara.

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/6448-444, kao i slanjem upita elektronskom poštom na adresu pozivni.centar@fzoeu.hr.

Koliko iznosi subvencija?

Fizičko lice može ostvariti sredstva za nabavku najviše jednog vozila.

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Najviši iznos koji građani mogu dobiti za nabavku vozila iz kategorije L1–L7 je 2.500 evra, odnosno najviše 40 odsto vrijednosti vozila, pod uslovom da je cijena vozila do 35.000 evra sa PDV-om.

Za automobile vrijedne do 35.000 evra sa PDV-om građani će moći dobiti do 9.000 evra podsticaja, dok će za skuplje od 35.000 evra dobiti do 7.000 evra. U oba slučaja Fond će pokriti najviše 40 odsto cijene vozila, dok električni automobili skuplji od 62.500 evra sa PDV-om neće biti prihvatljivi za sufinansiranje.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi nabavke novog vozila (radi sticanja vlasništva ili putem finansijskog lizinga) nastali najranije u periodu od dana objave poziva do 31. marta 2028. godine, kao i avansa za kupovinu novog vozila nastali i plaćeni najranije 1. januara 2026. godine.

Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Vozilo koje je u potpunosti plaćeno prije dana objave ovog poziva nije prihvatljivo za sufinansiranje.

Ko prije, njegovo

Budući da će se zahtjevi obrađivati prema redoslijedu prijema, a očekuje se veliku interesovanje građana, preporučuje se da prije otvaranja poziva podnosioci provjere mogućnost pristupa sistemu te da unaprijed pripreme elektronske verzije svih potrebnih dokumenata, prenosi Dnevnik.hr.