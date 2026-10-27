Detalji optužnice: Za šta je optužen Ramo Isak?

Kako saznaje portal "Avaza", optužnica je podignuta zbog prijetnji radniku Kantonalne bolnice Zenica.

Prema informacijama ovog medija, oni su bivše stranačke kolege, a Isak mu je upućivao prijetnje smrću.

Tužilaštvo navodi da je optužnica podignuta 15. oktobra, a da se tereti za krivično d‌jelo iz člana 183. stava 1. Krivičnog zakona FBiH.

Tužilaštvo ZDK je optužnicu uputilo na potvrđivanje Općinskom sudu u Žepču.

Mediji su prenijeli da je Uprava policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona ranije je podnijela krivičnu prijavu protiv Isaka zbog sumnje na nasilničko ponašanje prema jednoj osobi.

Iako su, prema navodima iz objavljenih izvještaja, postojali snimci nadzornih kamera, krivična prijava tada je odbačena, nakon čega je policija podnijela prekršajnu prijavu, prenosi Srna.

BiH Podignuta optužnica protiv Rame Isaka

Sada je kantonalno Tužilaštvo podiglo optužnicu za ugrožavanje sigurnosti, ali konačnu odluku o njenom potvrđivanju treba donijeti sud.

Isak je prethodne sedmice u predmetu "Munjić i drugi" ispitan zajedno sa premijerom FBiH Nerminom Nikšićem u Posebnom od‌jeljenju Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.