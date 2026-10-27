Podignuta optužnica protiv Rame Isaka

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka zbog krivičnog d‌jela ugrožavanje sigurnosti, potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba iz ovog Tužilaštva.

Optužnica je podignuta 15. oktobra i upućena Opštinskom sudu u Žepču na potvrđivanje.

"Optužnica protiv osobe inicijala R. I. podignuta 15. oktobra. Terete ga za krivično d‌jelo iz člana 183. stav 1. Krivičnog zakona FBiH. Optužnica je upućena na potvrđivanje sudiji za prethodno saslušanje Opštinskog suda u Žepču. Tužilaštvo do danas nije zaprimilo rješenje kojim se optužnica potvrđuje ili odbija", rekli su iz Tužilaštva.

Kako saznaje RadioSarajevo, predmet se odnosi na prijavu zbog incidenta na benzinskoj pumpi u zeničkom naselju Crkvice.

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Uprava policije MUP-a ZDK ranije je podnijela krivičnu prijavu protiv Isaka zbog sumnje na nasilničko ponašanje prema jednoj osobi.

Iako su, prema navodima iz objavljenih izvještaja, postojali snimci nadzornih kamera, krivična prijava tada je odbačena, nakon čega je policija podnijela prekršajnu prijavu.

Sada je Tužilaštvo ZDK podiglo optužnicu za ugrožavanje sigurnosti, ali konačnu odluku o njenom potvrđivanju treba donijeti Općinski sud u Žepču, potvrđeno je za ovaj portal.

Istovremeno, Ramo Isak suočava se i s istragom Posebnog od‌jela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (POSKOK).