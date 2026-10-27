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Čeka se odluka o izručenju Jašarevića: U Sudu BiH održano ročište

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27.10.2026 10:15

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Чека се одлука о изручењу Јашаревића: У Суду БиХ одржано рочиште

U Sudu BiH danas je održano ročište povodom prijedloga da se teroristi Mevlidu Jašareviću odredi ekstradicioni pritvor nakon što su Sjedinjene Američke Države zatražile njegovo izručenje zbog optužbi za pokušaj ubistva američkih službenika i zaposlenih u Ambasadi u Sarajevu.

Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje pritvora, ukazujući na opasnost od bjekstva i mogućnost da Jašarević izbjegne postupak pred pravosudnim organima SAD s obzirom na ozbiljnost optužbi i težinu zaprijećenih kazni.

Američke vlasti terete Jašarevića po ukupno deset tačaka optužnice, podignute 2012. godine pred sudom u okrugu Kolumbija.

Optužbe se, između ostalog, odnose na pokušaj ubistva američkih službenika i državljana, napad opasnim i smrtonosnim oružjem, oštećenje imovine Ambasade SAD i dovođenje ljudskih života u opasnost, kao i na upotrebu automatskog vatrenog oružja.

Njegov advokat Alma Tabaković ocijenila je da je prijedlog za pritvor neobrazložen i nepotpun, te da odbrani nije ostavljeno dovoljno vremena za pripremu, jer su dokumentacija Ministarstva pravde u Savjetu ministara i nota Ambasade SAD dostavljene tek juče popodne.

Слободан Жупљанин

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Ona je navela da su djela iz američke optužnice, prema stavu odbrane, već obuhvaćena krivičnim djelom terorizma za koje je Jašarević odslužio kaznu u BiH, te da pritvor ne može biti automatska posljedica zahtjeva druge države.

Odbrana je osporila i pozivanje na ugovor o ekstradiciji između SAD i Kraljevine Srbije iz 1901. godine, koji je BiH preuzela sukcesijom, kao i ispunjenost teritorijalnog principa, jer je napad izvršen na teritoriji BiH.

Jašarević se obratio Sudu i zamolio da mu ne bude određen pritvor, ističući da je već odslužio kaznu u BiH i da želi da provede vrijeme sa svojim sinom.

O zahtjevu za izručenje Jašarevića SAD odlučivaće Ministarstvo pravde BiH, odnosno ministar pravde Davor Bunaza, dok Sud BiH odlučuje o prijedlogu za određivanje ekstradicionog pritvora.

Jašareviću danas ističe petnaestogodišnja zatvorska kazna na koju je pravosnažno osuđen zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine, a Sud BiH juče ga je oslobodio i optužbi za napad na službeno lice u zatvoru u Vojkovićima.

Tokom napada, koji je trajao oko 50 minuta, ispalio je 105 metaka iz automatske puške prema zgradi Ambasade i teško ranio policijskog službenika koji je obezbjeđivao objekat.

(SRNA)

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Tagovi :

Mevlid Jašarević

Sud BiH

presuda

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