Svi ga imaju u kući: Ovaj uređaj koji troši struju nenormalno čak i kada se ne koristi

Od svih računa koje plaćate, onaj za struju je uvijek najveći i najviše kvari ionako nategnutu matematiku preživljavanja od prvog do prvog. Mnogo toga u kući troši struju, a neke stvari to rade dok uopšte ne obraćate pažnju na njih.

Dobra vijest je da se kod najvećih troškova obično može najviše i uštedjeti.

Kada zamislite šta u stanu troši najviše energije, prvo vam na pamet padnu bojler, šporet ili klima-uređaj.

Rijetko ko pomisli na malu kutiju sa lampicama koja stoji u uglu dnevne sobe i trepće dan i noć.

Mala kutija koja nikad ne odmara, a troši struju

Riječ je o skromnom ruteru za internet. Ako ga ostavite uključenog po cijeli dan, potrošiće znatno više struje nego što biste očekivali od tako malog uređaja.

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Problem nije u jednom satu rada, već u tome što on radi bez prestanka. Dok spavate, dok ste na poslu i dok ste na odmoru, ruter i dalje radi, a potrošnja struje polako se sabira na računu. Upravo zato ga većina nas nikada i ne primijeti.

Na šta da obratite pažnju prije nego što kupite novi ruter

Prije kupovine obratite pažnju na energetsku efikasnost rutera. Provjerite da li ima najmanju moguću potrošnju energije i dok radi i u režimu pripravnosti. Ta informacija vrijedi više od lijepog dizajna ili još jedne antene.

Njemačka Savezna agencija za zaštitu životne sredine (UBA) tvrdi da je to posebno važno ako se ruter ne može isključiti zato što preko njega radi i telefonska linija. U mnogim domaćinstvima je upravo tako, pa gašenje uređaja jednostavno ne dolazi u obzir.

Kada ruter ne smijete da isključite

U tom slučaju savjet je da nabavite ruter koji ima opciju da se bar Wi-Fi isključi kada ga niko ne koristi. Telefon i dalje radi, a bežična mreža ne radi uzalud tokom noći ili dok niko nije kod kuće.

Koliko je ruter zaista opasan za vaš račun

Ruter za internet ne troši više struje od frižidera ili drugih uređaja. Ipak, poželjno je da ga isključujete kada vam nije potreban. Mali trošak koji traje 24 sata dnevno na kraju mjeseca više nije tako mali, a taj prekidač je najjednostavniji način za uštedu u kući.