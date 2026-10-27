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HE Višegrad ostvarila 103 odsto ovogodišnjeg plana proizvodnje struje

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27.10.2026 11:42

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ХЕ Вишеград остварила 103 одсто овогодишњег плана производње струје

Hidroelektrana "Višegrad“ u ovom trenutku i dalje bilježi rezultate iznad planiranog nivoa i ostvaruje 103 odsto od ukupno predviđene godišnje proizvodnje električne energije, izjavio je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u ovom preduzeću Darko Andrić.

"Mi smo u ovom momentu još uvijek preko planiranog nivoa proizvodnje. Dakle, i sada imamo 103 odsto od godišnje planirane proizvodnje u ovom momentu. Još uvijek u pozitivnom smislu nosi ta proizvodnja iz prvog kvartala i ona je, za sada, amortizovala, što se naše proizvodnje tiče, ovaj loš hidrološki period. Ali to svakako otežava funkcionisanje cijelog sistema, jer iako smo tada u prvom kvartalu iskoristili te velike dotoke od topljenja snijega, koje nije bilo naglo nego u kontinuitetu, pa smo proizveli neočekivano velike količine energije sada nosimo situaciju svih ostalih u regionu da nema padavina i ne možemo da proizvedemo dovoljno", istakao je Andrić.

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HE na Drini

HE Višegrad

Darko Andrić

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