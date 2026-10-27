Požar na Palama podmetnut, u toku potraga za počiniocem

PU Istočno Sarajevo traga za nepoznatom osobom koja je noćas podmetnula požar na automobilu ”škoda”, vlasništvo M.Ć, koji je bio parkiran u ulici Nikole Tesle i koji se prošio na taksi vozilo.

Kako navode u policiji požar je prijavljen noćas oko 3.45 časova.

”Dolaskom na lice mjesta policijski službenici utvrdili su da se požar proširio i na drugo parkirano vozilo. Požar na vozilima lokalizovan je od strane pripadnika vatrogasne jedinice Pale, nakon čega su policijski službenici uz prisustvo vještaka, izvršili uviđaj na licu mjesta koji je ukazao da se radi o paljevini vozila”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

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Dodaju da se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu preduzimaju sve mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti požara, što je kvalifikovano kao krivično djelo izazivanja opšte opasnosti.

”U toku je rad na pronalasku izvršioca krivičnog djela”, navode u policiji.