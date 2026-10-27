Logo

Objavljen konkurs za studente: Pogledajte ko ima pravo na 300 KM mjesečno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 10:10

Komentari:

1
Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je danas, 27. oktobra 2026. godine, Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za akademsku 2026/27. godinu.

Ukupni fond obuhvata 1.065 stipendija koje su raspoređene u četiri posebne kategorije, sa ciljem da se pruži sistemska podrška svim grupama studenata u Srpskoj.

Raspodjela stipendija po kategorijama

Konkursom je predviđena sljedeća raspodjela stipendijskih mjesta:

  • Uspješni studenti - 650 stipendija
  • Ostali studenti - 335 stipendija
  • Studenti deficitarnih zanimanja - 65 stipendija
  • Studenti sa invaliditetom - 15 stipendija

Mjesečni iznos stipendije iznosi 300 KM, a isplata će se vršiti tokom 10 mjeseci, koliko traje akademska godina.

Na ovaj način resorno ministarstvo nastavlja da pruža kontinuiranu podršku studentima, unapređuje uslove za njihovo obrazovanje i direktno doprinosi razvoju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Rokovi i način prijave

Konkurs je otvoren do 16. novembra 2026. godine.

Detaljne informacije o opštim i posebnim uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave svi zainteresovani studenti mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske: www.vladars.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stipendije

stipendija Republika Srpska

Republika Srpska

Pare

studenti

Komentari (1)

Više iz rubrike

Снијег на Влашићу

Društvo

Meteorolozi u BiH najavili snijeg do kraja sedmice

4 h

0
Локва пуна опалог лишћа током кишног дана.

Društvo

Narodni običaji na Svetu Petku: Šta znači ako pada kiša, a šta ako je sunce?

4 h

0
Фотографија дрвећа у бојама јесени у парку испред школе.

Društvo

Ovako vrijeme danas nismo očekivali: Pogledajte prognozu

5 h

0
Возите ауто преминуле особе преко границе? Ево шта морате одмах да знате

Društvo

Vozite auto preminule osobe preko granice? Evo šta morate odmah da znate

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Slična modrici: Medicinska sestra objasnila pojavu na koži prije smrti

13

22

Bijeljina: Za dupli borački dodatak dostaviti izjavu

13

21

Država u komšiluku 20 miliona evra: Prijave počinju sutra

13

12

Krvavi obračun: Radnik izbo kolegu nožem nakon svađe

13

11

U Izraelu najveća izlaznost na glasanje od 1977. godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima