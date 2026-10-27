Objavljen konkurs za studente: Pogledajte ko ima pravo na 300 KM mjesečno

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je danas, 27. oktobra 2026. godine, Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za akademsku 2026/27. godinu.

Ukupni fond obuhvata 1.065 stipendija koje su raspoređene u četiri posebne kategorije, sa ciljem da se pruži sistemska podrška svim grupama studenata u Srpskoj.

Raspodjela stipendija po kategorijama

Konkursom je predviđena sljedeća raspodjela stipendijskih mjesta:

Uspješni studenti - 650 stipendija

Ostali studenti - 335 stipendija

Studenti deficitarnih zanimanja - 65 stipendija

Studenti sa invaliditetom - 15 stipendija

Mjesečni iznos stipendije iznosi 300 KM, a isplata će se vršiti tokom 10 mjeseci, koliko traje akademska godina.

Na ovaj način resorno ministarstvo nastavlja da pruža kontinuiranu podršku studentima, unapređuje uslove za njihovo obrazovanje i direktno doprinosi razvoju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Rokovi i način prijave

Konkurs je otvoren do 16. novembra 2026. godine.

Detaljne informacije o opštim i posebnim uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave svi zainteresovani studenti mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske: www.vladars.rs.