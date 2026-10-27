Objavljen konkurs za studente: Pogledajte ko ima pravo na 300 KM mjesečno

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je danas, 27. oktobra 2026. godine, Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za akademsku 2026/27. godinu.
Ukupni fond obuhvata 1.065 stipendija koje su raspoređene u četiri posebne kategorije, sa ciljem da se pruži sistemska podrška svim grupama studenata u Srpskoj.
Konkursom je predviđena sljedeća raspodjela stipendijskih mjesta:
Mjesečni iznos stipendije iznosi 300 KM, a isplata će se vršiti tokom 10 mjeseci, koliko traje akademska godina.
Na ovaj način resorno ministarstvo nastavlja da pruža kontinuiranu podršku studentima, unapređuje uslove za njihovo obrazovanje i direktno doprinosi razvoju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.
Konkurs je otvoren do 16. novembra 2026. godine.
Detaljne informacije o opštim i posebnim uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave svi zainteresovani studenti mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske: www.vladars.rs.
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