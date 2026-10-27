Evropa mora hitna da se pripremi za ekstremne vremenske uslove i scenario globalnog zagrijavanja od čak tri stepena Celzijusa do 2100. godine, izjavio je evropski komesar za klimatsku akciju Vopke Hekstra.

Najavljujući nova pravila Evropske unije, Hekstra je naglasio da će se od država članica zahtijevati da precizno definišu ko je odgovoran za zaštitu građana od klimatskih katastrofa.

Nove obaveze za države članice

Kako prenosi „Juronjuz“, Evropska komisija će predstaviti predlog kojim se tačno definiše da li su za pripremu i odgovor na klimatske nepogode odgovorne nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti. Iako će države same raspodjeljivati nadležnosti, njihova obaveza biće da ih jasno i nedvosmisleno odrede.

Hekstra je upozorio da se svijet nezaustavljivo kreće ka prekoračenju granice zagrijavanja od 1,5 stepeni Celzijusa, koja je postavljena Pariskim sporazumom. Zbog toga je priprema za sve ekstremnije vrućine postala neophodnost, čak i uz uspješno smanjenje emisije štetnih gasova.

Prema projekcijama Evropske komisije, globalno zagrijavanje bi moglo da dostigne dva stepena do 2050. godine, odnosno tri stepena do kraja vijeka, pri čemu se Evropa zagrijava približno dvostruko brže od ostatka planete.

Ogromna ekonomska šteta i problem finansiranja

Štete od ovogodišnjih ljetnih ekstrema procijenjene su na više od 100 milijardi evra. Međutim, nova strategija EU ne predviđa direktna dodatna sredstva za pomoć domaćinstvima u procesu prilagođavanja.

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"Predloženo je da se 35 odsto budžeta EU usmjeri na klimu i prirodu, uz 30 milijardi evra koje je Evropska investiciona banka najavila za klimatska ulaganja do 2030. godine ukazao je Hekstra.

Ipak, konačno finansiranje zavisiće od pregovora o narednom višegodišnjem budžetu EU, gdje se klimatske mjere direktno bore sa prioritetima poput odbrane, bezbjednosti, konkurentnosti i poljoprivrede.

Komisija planira i bližu saradnju sa sektorom osiguranja, imajući u vidu podatak da je trenutno osigurano svega 25 odsto imovine izložene klimatskim rizicima. Iako su preventivna ulaganja ekonomski isplativa, još uvijek nema konkretnog programa podrške za domaćinstva sa nižim prihodima.

Izvještaji Servisa za klimatske promjene „Kopernik“ i Svjetske meteorološke organizacije potvrđuju da je Evropa kontinent koji se najbrže zagrijava, uz rekordan broj toplotnih talasa bez presedana u protekloj godini, prenosi Telegraf,rs.