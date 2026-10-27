Srpski teniser Novak Đoković otputovao je u Bazel, gdje od srijede kreće u pohod na trofej u gradu Rodžera Federera, u kom nije igrao od 2011. godine.

Najbolji u istoriji u prvom kolu igra protiv Uga Ambera iz Francuske.

Srbija Teretni voz udario muškarca

Odluku da igra u Švajcarskoj donio je nakon odlaganja Slema šest kraljeva u Saudijskoj Arabiji.

"Raspored mi se promijenio. Turnir u Saudijskoj Arabiji na kojem je trebalo da nastupim je odložen, pa sam dobio dodatnu slobodnu nedjelju. Igram dobro i osjećam se dobro. Još uvijek nisam sasvim na nivou na kojem bih želio da budem, ali sam spreman za takmičenje pred odlazak u Bazel", rekao je Nole.

Ponovio je Novak i da želi na Završni masters u Torinu i objasnio zbog čega tamo nije igrao prošle godine, iako je obezbijedio učešće.

Savjeti Svi ga imaju u kući: Ovaj uređaj koji troši struju nenormalno čak i kada se ne koristi

"Što se tiče ATP završnog turnira, u posljednje dvije godine donosio sam drugačije odluke. U 2024. godini želio sam da završim sezonu ranije, sredinom oktobra. Prošle godine sam imao povredu ramena. Kada sam završio turnir u Atini – dan ili dva prije početka događaja u Torinu – ljekarski pregledi su pokazali povredu mišića ramena, pa sam odlučio da ne igram. Da sam bio fizički spreman, vjerovatno bih učestvovao, ali sam već uzimao mnogo lijekova samo da bih uspio da odigram turnir u Atini", izjavio je Novak Đoković.

(Telegraf)