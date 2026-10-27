Ljubljanski međunarodni filmski festival odbio je da prikaže film "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" koji se bavi ustaškim zločinima nad Srbima, Jevrejima i Romima u logoru Jasenovac i nakon ovakve odluke više nikad neće biti hrabar, objektivan i slobodan, poručio je režiser Lordan Zafranović.

Zafranović je ovu odluku objelodanio na Sajmu knjiga u Beogradu gdje je pročitao pismo koje je uputio umjetničkom direktoru Festivala Simonu Popeku u kojem je izrazio razočarenje, naročito zbog činjenice da je LIffe decenijama ranije prikazivao njegova ostvarenja, uključujući i ona koja su izazivala kontroverze zbog kritike agresivnog nacionalizma.

"Zbog toga sam bio ubijeđen da je Slovenija idealna u cijelom regionu, odnosno bivšoj Jugoslaviji, da prikaže film `Zlatni rez` o zvjerstvima i zlu u logoru Jasenovac, jer bi to bila jedna od rijetko objektivnih ocjena ovog, za mene vrlo važnog filma o stradanju nevinih Srba, Jevreja i Roma", napomenuo je Zafranović.

On je uakzao da se u filmu posebno spominje i prikazuje zvjersko ubistvo osam duhovnika iz Slovenije u istom tom logoru smrti.

"Smatrao sam da će vaša selekciona komisija, zajedno sa vama, imati hrabrosti da prikaže ovaj film i da ga kritički ocijeni, bez dosadašnjih napada "na neviđeno" ili pohvala "na viđeno". Gospodine Popek, posle ovog Vašeg odbijanja - i to ne samo za mene ovako važnog filma, Vaš festival više nikad neće biti ono što je bio hrabar, objektivan i slobodan", istakao je Zafranović.

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Zafranović je ovo pismo pročitao tokom razgovora na Sajmu knjiga o svom filmu i knjizi "Anatomija zla", koju je objavila izdavačka kuća "Čigoja".

Govoreći o filmu "Zlatni rez `42", reditelj je ponovio da se dugo bavio istraživanjem zločina počinjenih u Jasenovcu i naglasio da se niko nije miješao u njegov autorski rad.

"Nemam pravo da govorim o tuđem zlu nego pre toga moram o zlu mog naroda", rekao je reditelj, objašnjavajući svoj pristup temi i razloge zbog kojih je odlučio da se bavi ovim istorijskim događajima.

Kako je istakao, cilj mu je bio da filmom postigne katarzu, a samo stvaranje ostvarenja doživeo je i kao čin traženja oproštaja.

LIFF-e će biti održan od 11. do 22. novembra u Ljubljani, Mariboru, Celju i Novom Mestu.

(SRNA)