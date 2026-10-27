Šef policije u centru skandala: Objavljen snimak nasilja nad djevojkom

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici upoznato je sa snimkom na kojem se navodno vidi doskorašnji načelnik kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Zoran Bašanović kako se nasilnički ponaša prema jednoj ženskoj osobi i utvrđuje kako je došlo do incidenta.

"Obavještavamo Vas da je dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici upoznat sa navedenim događajem i da policija, po njegovom nalogu, preduzima radnje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti", saopšteno je "Pobjedi" iz ODT.

Iz Tužilaštva nisu precizirali da li je protiv Bašanovića formiran predmet, niti da li je saslušan povodom događaja.

"U ovom trenutku, radi zaštite interesa preduzimanja daljih radnji i potpunog utvrđivanja činjenica i okolnosti događaja, nismo u mogućnosti da saopštimo više detalja", navodi se u odgovoru dostavljenom "Pobjedi".

Smijenjen sa funkcije

Zoran Bašanović, načelnik kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Podgorica, smijenjen je sa funkcije nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak njegovog navodnog nasilničkog ponašanja prema jednoj ženskoj osobi.

Iz Uprave policije oglasili su se za "Vijesti".

"Nakon objavljivanja snimka na društvenoj mreži Instagram, Uprava policije je odmah preduzela aktivnosti u cilju provjere navoda i utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti predmetnog događaja. O događaju je odmah obaviješteno nadležno državno tužilaštvo, kao i mehanizmi unutrašnje kontrole radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti i utvrđivanja svih okolnosti za razrješenje konkretnog slučaja. Po nalogu direktora Uprave policije, do okončanja provjera, policijski službenik Z.B. biće raspoređen na druge poslove i zadatke u okviru Regionalnog centra bezbjednosti Centar", rečeno je "Vijestima" iz UP.

"Makni se od mene, ne mogu da dišem"

Na društvenim mrežama je A.Š. objavila snimak na kojem se vidi muška osoba koja prisilno uz zid prislonjenu drži žensku osobu koja ga vrijeđa.

"Nemam pumpicu pri sebi… Dobro, pi****tino, ti si pi**a obična. Aj sad se makni od mene. Dobro. Makni se od mene, ne mogu da dišem!", govori ženska osoba sa snimka.

Muška osoba joj potom nešto govori, ali nerazgovjetno.

Snimak je nastao u nekom lokalu.

A.Š. je takođe objavila i prepisku sa aplikacije "Vocap" u kojoj joj navodno Bašanović, između ostalog, poručuje da nije lijepo imati ga za neprijatelja.

Dan kasnije objavila je fotografiju na kojoj se vidi službeni policijski automobil, uz objašnjenje da je policija došla kod nje.

Ko je Zoran Bašanović?

Bašanović je, prema zvaničnoj biografiji, završio Srednju školu unutrašnjih poslova u Danilovgradu. Visoko obrazovanje stekao je na Univerzitetu u Sarajevu, kao diplomirani pravnik, smjer nacionalna bezbjednost.

Policijsku karijeru započeo je kao policajac u stanicama za bezbjednost saobraćaja i javni red i mir.

Obavljao je poslove komandira Filijale Konik, inspektora u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i u Odsjeku za borbu protiv droge.

Završio je specijalističke obuke o trgovini ljudima u Njemačkoj i Sloveniji.

Navodi se da je nagrađivan za rezultate, ali nisu navedeni nazivi i datumi nagrada, pišu "Vijesti".

Za vršioca dužnosti šefa kriminalističke policije tadašnjeg Centra bezbjednosti Podgorica imenovan je 6. maja 2021. godine, umjesto Miloša Vučinića.

U dokumentu Uprave policije iz februara ove godine Bašanović je potpisan kao pomoćnik načelnika Regionalnog centra bezbjednosti "Centar" za borbu protiv kriminala.