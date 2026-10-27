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Meteorolozi u BiH najavili snijeg do kraja sedmice

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27.10.2026 09:00

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Снијег на Влашићу
Foto: Vlašić Lajv

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Krajem dana i tokom noći očekuje se postepeno povećanje oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne, gdje ponegdje može pasti i malo kiše.

Временска прогноза, киша

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Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 12 stepeni.

Objavljena je prognoza do subote.

U srijedu 28.10.2026, u istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne umjereno i pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.

U četvrtak 29.10.2026., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša, a poslije podne ili tokom noći u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 stepeni.

U petak 30.10.2026., pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni.

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U subotu 31.10.2026., pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Bosni, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. Padavine uglavnom krajem dana i tokom noći. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 14 do 20 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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