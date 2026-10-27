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Sirene za uzbunu u Banjaluci u znak sjećanja na katastrofu VIDEO

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27.10.2026 09:46

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Криви сат је познати симбол и спомен-обиљежје у строгом центру Бање Луке на Тргу Крајине, на почетку Господске улице.
Foto: Grad Banjaluka

U najvećem gradu Republike Srpske Banjaluci oglasile su se sirene za uzbunu u znak sjećanja na razorni zemljotres koji se dogodio 27. oktobra 1969. godine.

Sirene su se oglasile tačno u 9 sati i 11 minuta.

Jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi obilježena je godišnjica katastrofe koja je 1969. godine zadesila grad.

Razorni zemljotres koji je 27-og oktobra 1969-e godine pogodio Banjaluku odnio je 15 života, dok je 1.117 ljudi teže ili lakše povrijeđeno.

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Tagovi :

Banjaluka

Zemljotres

Sirene za uzbunu

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