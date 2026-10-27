Autor:Stevan Lulić
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U najvećem gradu Republike Srpske Banjaluci oglasile su se sirene za uzbunu u znak sjećanja na razorni zemljotres koji se dogodio 27. oktobra 1969. godine.
Sirene su se oglasile tačno u 9 sati i 11 minuta.
Jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi obilježena je godišnjica katastrofe koja je 1969. godine zadesila grad.
Razorni zemljotres koji je 27-og oktobra 1969-e godine pogodio Banjaluku odnio je 15 života, dok je 1.117 ljudi teže ili lakše povrijeđeno.
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