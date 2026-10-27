Dijelovi Banjaluke danas bez struje

Zbog najavljenih radova na elektroenergetskoj mreži danas će doći do privremene redukcije u isporuci električne energije u pojedinim dijelovima Banjaluke, saopšteno je iz preduzeća „Elektrokrajina“.

Prema rasporedu radova, struje neće imati dijelovi ulica Prve kuljanske, Druge kuljanske, Treće kuljanske i Puta srpskih branilaca (od broja 165 do 195), kao i dio naselja Kuljani, u periodu od 9.00 do 12.00 časova.

Pored toga, u vremenu od 10.00 do 14.00 časova bez električne energije ostaće i dijelovi naselja Javorci, Krečari, Bukvalek i Donja Kola.

Iz „Elektrokrajine“ mole potrošače za razumijevanje zbog planiranih prekida u snabdijevanju.