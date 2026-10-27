Logo

Ne paničite kada čujete sirene u Banjaluci: Grad se sjeća razornog zemljotresa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 07:14

Komentari:

0
Бањалука земљотрес
Foto: Screenshot/Youtube

Povodom 57 godina od razornog zemljotresa koji je pogodio Banjaluku, danas u 9 časova i 11 minuta oglasiće se sirene sistema za obavještavanje i uzbunjivanje.

Sirene će se oglasiti jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, uz glasovnu poruku koja će najaviti razlog aktiviranja sirena.

Razorni zemljotres koji je 27-og oktobra 1969-e godine pogodio Banjaluku odnio je 15 života, dok je 1.117 ljudi teže ili lakše povrijeđeno.

Materijalna šteta je bila ogromna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Banjaluka

Sirene za uzbunu

Godišnjica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Криви сат је познати симбол и спомен-обиљежје у строгом центру Бање Луке на Тргу Крајине, на почетку Господске улице.

Banja Luka

Sutra u 9 časova i 11 minuta će se oglasiti sirene za uzbunu

19 h

0
Новац, плаћање

Banja Luka

Najviša 400 KM: Raspisan konkurs za stipendije Grada Banjaluka

21 h

0
Славина-чесма-вода

Banja Luka

Mogući prekidi u vodosnabdijevanju u više banjalučkih ulica

1 d

0
Ове бањалучке улице данас без струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice danas bez struje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

10

Robijala nevina čak 43 godine: Policija skrivala pravog ubicu

09

00

Meteorolozi u BiH najavili snijeg do kraja sedmice

08

59

Pukao bojler u stanu, muškarcu spaljeni lice i ruke

08

52

Narodni običaji na Svetu Petku: Šta znači ako pada kiša, a šta ako je sunce?

08

31

Ovako vrijeme danas nismo očekivali: Pogledajte prognozu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima