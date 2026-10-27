Ne paničite kada čujete sirene u Banjaluci: Grad se sjeća razornog zemljotresa

Autor:ATV redakcija
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Povodom 57 godina od razornog zemljotresa koji je pogodio Banjaluku, danas u 9 časova i 11 minuta oglasiće se sirene sistema za obavještavanje i uzbunjivanje.
Sirene će se oglasiti jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, uz glasovnu poruku koja će najaviti razlog aktiviranja sirena.
Razorni zemljotres koji je 27-og oktobra 1969-e godine pogodio Banjaluku odnio je 15 života, dok je 1.117 ljudi teže ili lakše povrijeđeno.
Materijalna šteta je bila ogromna.
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