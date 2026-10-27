Sutra otvaranja novih 20 kilometara auto-puta u BiH

Auto-put od Zenice sjever do Golubinje kod Žepča, dug oko 20 kilometara, trebao bi u srijedu biti pušten u saobraćaj, a na trasi se ovih dana izvode posljednji radovi.

Puštanje u saobraćaj zakazano je za srijedu, 28. oktobra, saznaje "Kliks".

Trasu čine četiri poddionice Koridora 5C: Golubinja - Nemila, Nemila - Vranduk, Vranduk - Ponirak i Ponirak - Vraca.

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Nakon otvaranja vozači iz pravca Sarajeva moći će bez prekida nastaviti autoputem do naplatnog mjesta Golubinja na izlazu iz tunela Bosna, u pravcu Žepča, što bi trebalo rasteretiti magistralni put M-17.

Tunel Zenica konačno u funkciji

Otvaranjem trase će biti pušten i tunel Zenica, jedan od najdužih tunela u BiH.

Izgrađen je ranije, ali nije mogao biti korišten jer dionice koje ga povezuju s ostatkom auto-puta nisu bile završene.

Dva duga tunela i niz mostova

Prema podacima JP Autoceste FBiH, poddionica Poprikuše - Nemila duga je 5,5 kilometara. Na njoj je tunel Golubinja, danas poznat kao tunel Bosna, dug 3.659 metara.

Tu su i mostovi Golubinja 1 i Bosna te vijadukti Golubinja 2 i Kovanići, a objekti na ovoj poddionici zajedno su dugi 900 metara.

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Radove je izvela turska kompanija Čengiz Insat, a ugovor je vrijedan 208 miliona evra s PDV-om.

Poddionica Nemila – Vranduk duga je 5,7 kilometara. Ima dva odvojena kolovoza s po dvije vozne trake širine 3,75 metara i zaustavnom trakom od 2,5 metara. Na njoj su vijadukt Stara Stanica i četiri podvožnjaka. Magistralni put M-17 izmješten je preko dva nova mosta na rijeci Bosni, a korito rijeke kroz Nemilu regulisano je u dužini od oko tri kilometra. Izvođač je turska kompanija HGG Insat, a vrijednost ugovora je 64,9 miliona evra s PDV-om.

Na poddionici Vranduk – Ponirak, dugoj 5,3 kilometra, izgrađeni su tunel Vranduk i mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2. Ova dva mosta ukupno su duga 780 metara i rađeni su konzolnom metodom. Tu su još tri manja vijadukta, dugi ukupno 300 metara. Gradio ih je konzorcijum Azvirt i Hering za 76,6 miliona evra s PDV-om.

Poddionica Ponirak – Vraca duga je 3,9 kilometara, a njen najvažniji objekat je tunel Zenica. Dug je 3.370 metara, prolazi ispod planine Vepar i ima 11 poprečnih veza između cijevi. JP Autoceste FBiH navode ga kao najduži iskopani tunel na Koridoru 5C u BiH. Izvođač je sarajevski Euro-asfalt, a ugovor je vrijedan 69,5 miliona evra s PDV-om.

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Prema podacima JP Autoceste FBiH, ugovori za ove četiri poddionice ukupno su vrijedni 419,1 milion evra s PDV-om. Gradnja je finansirana kreditima EBRD-a, Evropske investicione banke, Kuvajtskog fonda i OPEK fonda, uz bespovratna sredstva Evropske unije.

Rokovi više puta probijani

Realizaciju projekta pratili su brojni problemi i kašnjenja. JP Autoceste FBiH najavljivale su da će kompletna trasa biti puštena u saobraćaj do kraja septembra, ali taj rok nije ispoštovan.

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Šef projekta Hamza Imamović početkom oktobra je rekao da je preostalo još 800 metara kolovozne konstrukcije za asfaltiranje i da je tehnički prijem u toku, uz najavu otvaranja u narednih 15 dana. Ni taj rok nije ispoštovan, pa je otvaranje pomjereno za kraj oktobra.