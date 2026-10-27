"To je objava rata": Egipat priskače u pomoć Saudijskoj Arabiji

Zvaničnik jemenskih Huta Mohamed Ali al Huti izjavio je danas da odluka egipatskog parlamenta da odobri vojnu podršku Saudijskoj Arabiji radi odbrane od napada te grupe predstavlja objavu rata Jemenu.

"Egipat i njegov parlament izrazili su podršku takozvanoj odbrani Kraljevine Saudijske Arabije, a time ujedno objavljuju rat Republici Jemen", naveo je Al Huti, član političkog biroa Huta, u objavi na Telegramu.

Egipatski parlament odobrio je juče vojnu podršku u odbrani Saudijske Arabije zbog eskalacije napada jemenskih Huta, prenijeli su lokalni mediji.

Skoro 500 poslanika zatražilo je da govori tokom rasprave o tom pitanju, prenijela je "Al Džazira".

Egipatski predsjednik Abdel Fatah el Sisi prethodno je zatražio od parlamenta da održi hitnu sjednicu i ovlasti ga da preduzme sve neophodne odbrambene mjere ukoliko Saudijska Arabija zatraži pomoć.

Egipat će pružiti Saudijskoj Arabiji svu neophodnu i moguću podršku u odbrani njene bezbjednosti i stabilnosti, saopštilo je u nedjelju egipatsko predsjedništvo.

U saopštenju se navodi da će Egipat nastaviti i intenzivirati političke i diplomatske napore, u koordinaciji sa regionalnim i međunarodnim akterima, kako bi doprinio smirivanju tenzija i rješavanju krize.