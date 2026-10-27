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Bijeljina: Za dupli borački dodatak dostaviti izjavu

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27.10.2026 13:22

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Gradska Boračka organizacija u Bijeljini pozvala je demobilisane borce starije od 65 godina da predaju ličnu ovjerenu izjavu da nemaju druga primanja, osim mjesečnog boračkog dodatka i socijalne pomoći, kako bi ostvarili pravo na dupli borački dodatak.

Ovjerena izjava se predaje u Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu u matičnoj službi Mjesnog odbora ili u Gradskoj upravi Bijeljina, saopšteno je iz bijeljinske Boračke organizacije.

Pravo na dupli borački dodatak imaju svi demobilisani borci stariji od 65 godina života koji nemaju pravo na ostvarenu penziju i ratni vojni invalidi od sedme do desete kategorije.

Iz gradske Boračke organizacije su podsjetili da je ovo pravo stupilo na snagu donošenjem izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca.

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Borački dodatak

Bijeljina

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