Bijeljina: Za dupli borački dodatak dostaviti izjavu

Gradska Boračka organizacija u Bijeljini pozvala je demobilisane borce starije od 65 godina da predaju ličnu ovjerenu izjavu da nemaju druga primanja, osim mjesečnog boračkog dodatka i socijalne pomoći, kako bi ostvarili pravo na dupli borački dodatak.

Ovjerena izjava se predaje u Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu u matičnoj službi Mjesnog odbora ili u Gradskoj upravi Bijeljina, saopšteno je iz bijeljinske Boračke organizacije.

Pravo na dupli borački dodatak imaju svi demobilisani borci stariji od 65 godina života koji nemaju pravo na ostvarenu penziju i ratni vojni invalidi od sedme do desete kategorije.

Iz gradske Boračke organizacije su podsjetili da je ovo pravo stupilo na snagu donošenjem izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca.