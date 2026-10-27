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Sutra nas očekuje hladno jutro, a onda preokret

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27.10.2026 14:11

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Фотографија улице током тмурног јесењег јутра.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje sa zapada i dnevnu temperaturu vazduha do 19 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno, na istoku oblačnije, a oko rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje sa zapada, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima, pa je tokom noći sa srijede na četvrtak na zapadu moguća slaba kiša.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri, na jugu do devet, u višim predjelima od minus četiri, a dnevna od 12 do 16, na jugu do 19, u višim krajevima od devet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Kalinovik i Čemerno šest, Han Pijesak sedam, Gacko i Kneževo osam, Sokolac devet, Mrkonjić Grad i Srebrenica 11, Rudo, Bugojno, Jajce, Livno i Sarajevo 12, Foča, Bijeljina, Višegrad, Drvar i Tuzla 13, Bileća, Doboj, Prijedor, Šipovo, Bihać, Sanski Most i Zenica 14, Banjaluka, Zvornik i Gradačac 15, Trebinje 16, te Mostar i Neum 18 stepeni Celzijusovih.

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