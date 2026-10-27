Stomak pun krvi: Oglasila se Tea Tairović

Tea Tairović prije dvije noći hitno je operisana, a sada se oglasila na društvenim mrežama i otkrila kako je ali i koliko će trajati oporavak.

"Dragi moji, veliki pozdrav za sve vas iz bolničkog kreveta, nažalost. Želim da vas obavijestim da se nažalost, sigurno veću moju nego vašu, u nekom narednom periodu nećemo družiti zbog mojih zdravstvenih problema", rekla je Tea Tairović, dok je u pozadini slučajno krenula "tužna muzika", na šta se ona našalila i nasmijala.

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"Operisana sam, dobro se osjećam, nadam se da će mi oporavak biti što brži. Dakle, biću dobro, oporavljam se, objasniću šta se desilo da ne bi bilo izmišljanja i dodavanja dijagnoze. Prije svega želim da kažem da je ovo jedna velika opomena za mene, a može biti i poruka za nekog ko ovo gleda da morate slušati svoje tijelo i voditi računa o njemu", poručila je pjevačica, pa zatim dodala:

"U nedjelju ujutru, 25. oktobra, pukao mi je jedan krvni sud u stomaku i naravno velika je moja krivica u tome što sam ignorisala bol i poruke mog tijela da moram malo da prikočim jer sam oduvijek vjerovala da sam superžena, i dalje u to vjerujem, ali eto moje tijelo se očigledno nije baš složilo sa tim".

"Stomak mi je bio pun krvi"

"Poslije koncerta u Frankfurtu imala sam stomak pun krvi, čak sam i odbila da budem hospitalizovana u Frankfurtu, vjerujući da meni to ne treba, da sam u redu", kaže i dodaje:

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"Vratila sam se u Beograd, sad sam tu gdje jesam, operisana sam i sigurno je bolje tako. Da vam kažem da mi je žao, da se nadam da ću se oporaviti što pre jer sam prije svega potrebna sebi zdrava, a onda i na bini koja je moj život i koja je dio moje ličnosti. Mislim da mi je tu potrebno da budem najzdravija".

(Kurir)