Nikšić na odlasku zadužuje FBiH za 8,28 miliona evra

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala je inicijativu za kreditno zaduženje kod Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) u iznosu od 8,28 miliona evra, namijenjeno realizaciji projekta „Razvoj ruralnih preduzeća i poljoprivrede“.

Zaključak je donesen na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija. Prihvaćena je i informacija o kreditu IFAD-a, koja će poslužiti kao osnova za vođenje pregovora o finansiranju projekta.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženi su da imenuju ovlašćene predstavnike u pregovarački tim. Konačna odluka o kreditnom zaduženju biće donesena nakon okončanja pregovora s IFAD-om, kada će biti utvrđeni konačni uslovi kredita.

Kreditni pregovori

Nakon pregovora, Federalno ministarstvo finansija dostaviće Vladi FBiH informaciju o njihovom ishodu, kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i IFAD-a. Zaključak će biti proslijeđen i Ministarstvu finansija i trezora BiH radi nastavka potrebne procedure.

Projekat „Razvoj ruralnih preduzeća i poljoprivrede“ zamišljen je kao dugoročna intervencija usmjerena na unapređenje proizvodnje, jačanje ruralnih preduzeća i smanjenje siromaštva u ruralnim područjima.

Podrška će biti usmjerena na sektore voća, povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šumskih plodova, pčelarstva i proizvodnje meda, kao i mljekarstva.

Riječ je o oblastima u kojima postoje značajne mogućnosti za ekonomski rast i poboljšanje životnog standarda stanovništva.

Ruralni razvoj

Sprovođenje projekta planirano je kroz klastere lanaca vrijednosti na području cijele Bosne i Hercegovine. Pri izboru klastera uzimaće se u obzir razvojni potencijal pojedinih sektora, proizvodne mogućnosti i prilike za povezivanje opština sa sličnim potencijalima.

Poseban naglasak biće stavljen na uključivanje najugroženijih kategorija stanovništva, prvenstveno siromašnih poljoprivrednika, žena i mladih u ruralnim područjima. Projektom je predviđeno i uključivanje siromašnijih opština koje imaju potencijal za razvoj odabranih poljoprivrednih sektora.

Prema podacima iz informacije prihvaćene na sjednici Vlade FBiH, projekat bi tokom realizacije trebalo direktno da obuhvati 10.451 ruralno domaćinstvo.

Podrška će se realizovati kroz poslovne prijedloge, pakete za pokretanje poslovanja (start-up) i ulaganja u razvoj ruralne tržišne infrastrukture.

Nova radna mjesta

Planirano je otvaranje 5.187 radnih mjesta, pri čemu bi najmanje 30 odsto trebalo da bude namijenjeno ženama i mladima.

Osim direktnih korisnika, očekuje se da će projekat donijeti koristi i za približno 5.000 indirektnih korisnika. Oni bi trebalo da imaju koristi od razvoja lanaca vrijednosti, ulaganja privatnih poljoprivrednih preduzeća, boljeg upravljanja pojedinim poljoprivrednim sektorima i unapređenja zajedničke tržišne infrastrukture.

Predviđene aktivnosti trebalo bi da doprinesu jačanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, otvaranju novih poslovnih prilika i stvaranju povoljnijih uslova za ekonomski razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini.