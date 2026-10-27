Android (Android) telefoni već više od godinu dana povezuju broj telefona sa SIM kartice sa svakim Gugl (Google) nalogom koji je prijavljen na tom uređaju. Guglova dokumentacija za podršku navodi da se broj automatski verifikuje tokom podešavanja i dodaje na svaki nalog na telefonu, uključujući poslovne i sekundarne naloge. Prema Guglu, verifikacija omogućava funkcije kao što su oporavak naloga i RCS razmjena poruka, ali kompanija ne objašnjava zašto broj mora da bude dodat na svaki nalog.

Portal Android autoriti (Android Authority) otkrio je da je sporna Guglova dokumentacija izmijenjena u periodu između avgusta i oktobra 2025. godine kako bi se navelo da je verifikacija podrazumijevano uključena, dok u napomenama o izmjenama za Gugl plej (Google Play) usluge od 8. septembra 2025. stoji da se verifikacija broja pokreće automatski prilikom podešavanja. Međutim, mnogi korisnici tek sada to saznaju, nakon što su počeli da im stižu nenajavljeni imejlovi sa adrese noreply-phone-verification@google.com, koji ih obavještavaju da je njihov broj verifikovan.

Šta Gugl radi sa povezanim brojevima

Prema Guglovoj stranici za podršku, ovo povezivanje obuhvata kako postojeće i buduće naloge, tako i brojeve telefona. Drugim riječima, Gugl nalog koji se doda kasnije preuzeće svaki broj sa telefona, dok zamjena SIM kartice takođe dodaje novi broj na svaki nalog. Gugl i vaš mobilni operater takođe periodično ponovo verifikuju te brojeve, što može prouzrokovati troškove kod operatera, a ovom postavkom se može upravljati jedino sa samog telefona.

Situacija je donekle neprijatna, jer uključivanje verifikacije takođe aktivira opciju „Bolje dijeljenje na Guglu“ (Better sharing on Google) za jedan od prijavljenih naloga. Gugl navodi da ovo podržava video-pozive, poruke i obavještenja o sadržaju poslatom na taj broj, kao što su fotografije. Prijava pomoću broja telefona, pronalaženje izgubljenog uređaja, hitne usluge lociranja i Brzo dijeljenje (Quick Share) takođe zavise od verifikovanog broja.

U oktobru 2025. godine, mjesec dana nakon uvođenja automatske verifikacije, Gugl je predstavio „Prijavu pomoću broja mobilnog telefona“ (Sign in with Mobile Number), alat za oporavak naloga na Androidu koji automatski identifikuje Gugl naloge povezane sa brojem telefona i omogućava vlasniku da se vrati na nalog pomoću šifre za zaključavanje ekrana sa prethodnog uređaja. Guglove stranice za pomoć takođe opisuju postavku „Bolji oglasi i Gugl usluge“ (Better ads &