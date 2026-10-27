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Pokušao da prođe kroz zabranjeno područje: Tanker naletio na minu!

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27.10.2026 17:19

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Покушао да прође кроз забрањено подручје: Танкер налетио на мину!
Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Iranska mornarica saopštila je da je tanker za prevoz nafte naišao na pomorske mine u istočnom dijelu Ormuskog moreuza.

"Prije nekoliko časova, tanker za naftu koji je isključio sisteme za praćenje i pokušao da prođe kroz zabranjeno i nebezbjedno područje u istočnom dijelu Ormuskog moreuza, naišao je na pomorske mine i oštećen je, nakon čega je na brodu izbio požar", navodi se u saopštenju.

Iz mornarice napominju da tankeri moraju unaprijed da koordinišu sa Iranom svoj prolaz da bi bezbjedno plovili kroz Ormuski moreuz.

Iran je zabranio plovidbu kroz Ormuski moreuz bez dozvole od Teherana, a SAD su uvele blokadu iranskih luka i obale, prenosi Srna.

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