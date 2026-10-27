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Preminula žena koju je upucao partner u Baru

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27.10.2026 18:13

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Žena D. K., u koju je danas u Baru u Crnoj Gori pucao njen emotivni partner Z. S., koji je nakon toga izvršio samoubistvo, podlegla je povredama u bolnici, pišu „Vijesti“.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da su se ubistvo žene i samoubistvo muškarca dogodili danas oko 14 časova u kući u naselju Bjeliši u Baru.

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Užas u Baru: Muškarac pucao u ženu pa izvršio samoubistvo

„Povodom događaja koji se danas, 27. oktobra 2026. godine, oko 14 časova dogodio u porodičnoj kući u naselju Bjeliši u Baru, kada je, kako se sumnja, Z. S. upotrebio vatreno oružje na štetu D. K., obavještavamo javnost da je D. K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život, podlegla povredama u Opštoj bolnici u Baru. Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, vrše uviđaj na licu mjesta i preduzimaju sveobuhvatne policijsko-tužilačke mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Prema prvim saznanjima, Z. S. je, kako se sumnja, upotrebio vatreno oružje, pištolj, na štetu ženskog lica D. K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život. Nakon toga, Z. S. je, kako se sumnja, istim vatrenim oružjem izvršio samoubistvo.

Povrijeđenu D. K. ekipa Hitne medicinske pomoći prevezla je u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći. O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem“, navodi se u saopštenju.

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Tagovi :

Crna Gora

Samoubistvo

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