Bez vize u Crnoj Gori do 90 dana

Vlada Crne Gore donijela je na telefonskoj sjednici novu Uredbu o viznom režimu, kojom se utvrđuju uslovi ulaska, tranzita i boravka stranih državljana u Crnoj Gori.

Uredba će se primenjivati od 1. novembra 2026. godine, dok će dan stupanja na snagu biti narednog dana od objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Prema tekstu uredbe, državljani velikog broja država moći će da ulaze u Crnu Goru, prolaze kroz njenu teritoriju i borave do 90 dana bez vize, uz važeću putnu ispravu. Među njima su državljani država članica Evropske unije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana, Australije, Novog Zelanda i brojnih drugih zemalja.

Bez vize do 90 dana mogu boraviti i imaoci važećih putnih isprava posebnih administrativnih područja Kine, Hong Konga i Makaa, kao i pojedinih prekomorskih teritorija Kraljevine Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva, te imaoci putnih isprava izdatih za Tajvan, pod uslovima utvrđenim uredbom.

Nova uredba zadržava mogućnost ulaska u Crnu Goru sa važećom ličnom kartom za državljane država članica Evropske unije, Albanije, BiH, Islanda, takozvanog Kosova, Lihtenštajna, Sjeverne Makedonije, Monaka, Norveške, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švajcarske.

Državljani tih država "mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, bez vize, sa važećom ličnom kartom".

Posebno je uređen i režim za državljane Perua, koji mogu boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom putnom ispravom, u skladu sa zaključenim ugovorom o uzajamnim putovanjima državljana.

Uredba propisuje da u Crnu Goru bez posebne crnogorske vize mogu ući i imaoci važećih stranih putnih isprava sa važećom šengenskom vizom, kao i vizama Australije, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva.

Njima je omogućen boravak do 30 dana, odnosno kraće ako važenje vize ističe ranije.

Isto pravilo predviđeno je za određene kategorije stranaca koji imaju dozvolu boravka u navedenim državama i područjima.

U tom slučaju boravak u Crnoj Gori može trajati najduže 30 dana, odnosno do isteka dozvole boravka ako ona važi kraće.

Uredbom je precizirano da ove mogućnosti važe za imaoce odgovarajućih važećih putnih isprava i viza, odnosno dozvola boravka.

Uredba uređuje i ulazak stranaca koji posjeduju putne isprave Ujedinjenih nacija i njihovih specijalizovanih agencija.

Oni mogu boraviti u Crnoj Gori do 90 dana bez vize.

Predviđeni su i posebni uslovi za izbjeglice, lica bez državljanstva, imaoce posebnih putnih isprava za strance, kao i diplomatsko i službeno osoblje.

Za određene kategorije imalaca putnih isprava izdatih na osnovu konvencija o statusu izbjeglica i lica bez državljanstva, kao i posebnih putnih isprava za strance, omogućen je boravak do 30 dana bez vize.

Diplomate i službena lica iz država sa kojima Crna Gora ima zaključene bilateralne ugovore putovaće u skladu sa tim ugovorima.

Stupanjem na snagu nove Uredbe, prestaje da važi prethodni dokument.