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Užas u komšiluku: Ubio majku troje djece, pa presudio i sebi

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27.10.2026 16:51

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Ужас у комшилуку: Убио мајку троје дјеце, па пресудио и себи

Žena čiji su inicijali D. K. preminula je u bolnici nakon što je danas ranjena iz vatrenog oružja u porodičnoj kući u naselju Bjeliši u Baru. Za pucnjavu je osumnjičen Z. S., koji je nakon toga istim pištoljem izvršio samoubistvo.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, tragedija se dogodila oko 14 časova, kada je Z. S., kako se sumnja, pucao u D. K. i nanio joj povrede opasne po život.

Ranjena žena prevezena je u Opštu bolnicu u Baru, gdje je, uprkos naporima ljekara, podlegla zadobijenim povredama.

Prema pisanju Primorskog portala, riječ je o supružnicima koji su imali troje djece.

Policijski službenici, u saradnji sa državnim tužiocem Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, obavljaju uviđaj na mjestu tragedije.

Iz policije su naveli da se preduzimaju sveobuhvatne policijske i tužilačke mjere i radnje kako bi bile utvrđene sve činjenice i okolnosti ovog događaja.

Najavljeno je da će javnost biti blagovremeno obaviještena o rezultatima istrage i preduzetim aktivnostima, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

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Tagovi :

ubistvo i samoubistvo

Crna Gora

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