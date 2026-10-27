Novac prikupljala za liječenje, a trošila na klađenje: Šteta veća od 229.000 KM

Policija u Nikšiću podnijela je krivičnu prijavu protiv J. P. zbog sumnje da je, koristeći lažne apele za pomoć u liječenju, od oko 2.300 građana i pravnih lica prikupila više od 117.000 evra (229.229,14 KM), a zatim novac potrošila na klađenje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, osumnjičena je novac prikupljala od 17. februara 2025. do 23. oktobra 2026. godine, predstavljajući uplate kao donacije namijenjene pokrivanju troškova liječenja.

Međutim, policijskom istragom došlo se do sumnje da prikupljena sredstva nisu iskorišćena za tu namjenu, već da je osumnjičena ukupno 117.203 evra potrošila na platformama za klađenje putem interneta, kod više priređivača igara na sreću u Crnoj Gori.

Povodom ovog slučaja, iz Uprave policije uputili su upozorenje građanima, privrednim društvima i organizacijama da budu posebno oprezni prilikom uplaćivanja novca u humanitarne svrhe.

Savjetuju da se, prije uplate donacije, kad god je to moguće, provjere vjerodostojnost apela, identitet organizatora humanitarne akcije, ali i način na koji će prikupljeni novac biti potrošen.

U policiji naglašavaju i važnost transparentnog evidentiranja donacija i provjere njihovih krajnjih korisnika, kako bi se spriječile zloupotrebe i očuvalo povjerenje javnosti u humanitarne akcije, prenose „Vijesti“.