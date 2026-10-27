Logo

Novac prikupljala za liječenje, a trošila na klađenje: Šteta veća od 229.000 KM

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
27.10.2026 16:49

Komentari:

0
клађење кладионица тикет утакмица уплата добитак
Foto: Pexel/Nurlan Tortbayev

Policija u Nikšiću podnijela je krivičnu prijavu protiv J. P. zbog sumnje da je, koristeći lažne apele za pomoć u liječenju, od oko 2.300 građana i pravnih lica prikupila više od 117.000 evra (229.229,14 KM), a zatim novac potrošila na klađenje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, osumnjičena je novac prikupljala od 17. februara 2025. do 23. oktobra 2026. godine, predstavljajući uplate kao donacije namijenjene pokrivanju troškova liječenja.

Međutim, policijskom istragom došlo se do sumnje da prikupljena sredstva nisu iskorišćena za tu namjenu, već da je osumnjičena ukupno 117.203 evra potrošila na platformama za klađenje putem interneta, kod više priređivača igara na sreću u Crnoj Gori.

Povodom ovog slučaja, iz Uprave policije uputili su upozorenje građanima, privrednim društvima i organizacijama da budu posebno oprezni prilikom uplaćivanja novca u humanitarne svrhe.

Savjetuju da se, prije uplate donacije, kad god je to moguće, provjere vjerodostojnost apela, identitet organizatora humanitarne akcije, ali i način na koji će prikupljeni novac biti potrošen.

U policiji naglašavaju i važnost transparentnog evidentiranja donacija i provjere njihovih krajnjih korisnika, kako bi se spriječile zloupotrebe i očuvalo povjerenje javnosti u humanitarne akcije, prenose „Vijesti“.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Klađenje

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ужас у Бару: Мушкарац пуцао у жену па извршио самоубиство

Region

Užas u Baru: Muškarac pucao u ženu pa izvršio samoubistvo

1 h

0
Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената

Region

Ženi izvadili želudac, a nije imala rak: Oglasila se bolnica

1 h

0
еври новац паре валута кеш

Region

Država u komšiluku 20 miliona evra: Prijave počinju sutra

3 h

0
Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.

Region

Davali joj novac za liječenje, ona ga prokockala

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

„Ovo je naznaka onog što će se dogoditi sa Suncem“: Otkrivena prva mrtva zvijezda sa dvostrukim diskom

17

10

Centar dana, 27.10.2026.

17

07

U Poljskoj prave centar za servisiranje "Patriota"

17

05

Dio zaposlenih na RTS-u poslao zahtjeve za ostavke

17

01

Krivične prijave protiv Marka Đurića i Dragana Šutanovca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima