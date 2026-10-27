Užas u Baru: Muškarac pucao u ženu pa izvršio samoubistvo

Muškarac Z. S. danas je u barskom naselju Bjeliši, kako se sumnja, iz pištolja pucao u ženu D. K., koja je zadobila povrede opasne po život, a zatim je istim oružjem izvršio samoubistvo, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako navode iz policije, dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar oko 14 časova prijavljeno je da je u Bjelišima došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Policijski službenici odmah su izašli na lice mjesta, gdje su zatekli Z. S. bez znakova života. Povrijeđenu D. K. ekipa Hitne medicinske pomoći prevezla je u bolnicu u Baru.

O događaju je obaviješten državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem.

„Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom i po nalogu postupajućeg tužioca, preduzimaju uviđajne i druge izviđajne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja“, navodi se u saopštenju Uprave policije.