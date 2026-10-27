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Pink najavio: Slijedi velika promjena u rijalitiju Elita

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27.10.2026 16:53

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Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Večeras, odmah poslije emisije „Amidži šou“, koja će se emitovati uživo od 22 časa, održaće se žurka u „Eliti“, što je već postala tradicija utorkom.

Veliki šef priredio je učesnicima brojna iznenađenja koja će ih sačekati oko ponoći.

U „Elitu“ večeras, kako je Pink najavio, ulazi pjevačica Ljupka Stević, koja će pjevati zadrugarima i potruditi se da im podigne raspoloženje i stvori dobru atmosferu u kući.

Ipak, ona neće biti sama. Ljupka će na imanje doći zajedno sa svojim kolegom, pjevačem Vladom Vasićem, koji će takođe biti zadužen za muzički dio.

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Dvije voditeljke Pinka napustile Srbiju

Voditeljka „Elite“ Ana Radulović otišla je na Siciliju kako bi se odmorila, a isto je učinila i njena koleginica Jovana Jeremić.

Voditeljka jutarnjeg programa na Pinku, Jovana Jeremić, preksinoć je napustila zemlju sa svojim izabranikom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Jovana je, podsjetimo, 25. oktobra obavila svoju građansku dužnost, nakon čega je spakovala kofere i uputila se ka aerodromu, prenosi Telegraf.

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Rijaliti Elita

Željko Mitrović

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