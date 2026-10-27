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Lavrov: Nema promjene stava evropskih zemalja prema sukobu u Ukrajini

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27.10.2026 18:02

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Лавров: Нема промјене става европских земаља према сукобу у Украјини
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Sergei Karpukhin

Rusija ne vidi nikakvu promjenu u stavu evropskih zemalja prema ukrajinskom sukobu, jer nastavljaju da osuđuju Moskvu i zahtijevaju zaustavljanje sukoba dok ignorišu uzroke krize, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Za sada ne vidimo promjenu u pristupu Evrope, koja usvaja dokument za dokumentom, drži govore i daje izjave u kojima osuđuje Rusiju i zahtijeva da se agresija zaustavi, potpuno ignorišući ono što je sve započelo", rekao je Lavrov na sastanku sa glavnim urednicima afričkih medija.

On je naveo da su evropske zemlje do skoro odbijale kontakte sa Rusijom, dok sada govore o potrebi njihovog obnavljanja.

Prema njegovim riječima, ništa novo nije otkriveno ni u razgovoru sa njemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom u Njujorku niti u telefonskim razgovorima ruskog predsjednika Vladimira Putina sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom i finskim predsjednikom Aleksandrom Stubom.

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Lavrov smatra da evropske zemlje pokušavaju da se uključe u proces pregovora o Ukrajini, ali da još nije jasno kakve bi njihove pozicije bile, prenosi Srna.

On je kritikovao evropske lidere koji se zalažu za kontinuiranu podršku Ukrajini, navodeći da se od građana traži da snose ekonomske i socijalne troškove zarad pobjede Ukrajine nad Rusijom.

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Rusija

Ukrajina

Moskva

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